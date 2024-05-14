scorecardresearch
Multibagger Stock:100 रूपये से कम वाला स्टॉक जिसने दिया 2 साल में 3,700% का रिटर्न

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 14, 2024 11:36 IST
पिछले दो वर्षों में 98 शेयरों में 250% से अधिक

आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसने 100 रुपये से कम कीमत के बावजूद दो सालों में मल्टी-बैगर रिटर्न दिया है। 3,663% की तेज रैली के साथ, स्प्राइट एग्रो (जिसे पहले टाइन एग्रो के नाम से जाना जाता था) ने रिटर्न के मामले में सबको हैरत में डाल दिया है।

कंपनी के शेयरों का कारोबार 6 मई, 2024 को 35.84 रुपये पर हुआ, जबकि 2022 में इसी दिन यह 0.95 रुपये पर था। आप अंदाजा लगा सकते हैं 2022 से अब तक ये कितना रिटर्न दे चुका है। कंपनी का प्रॉफिट ऑफटर टैक्स वित्त वर्ष 24 में तेजी से बढ़कर 11.62 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 0.01 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर, सकल बिक्री 841% बढ़कर 72.47 करोड़ रुपये हो गई।कुल मिलाकर, पिछले दो वर्षों में 98 शेयरों में 250% से अधिक की तेजी आई है और वे अभी भी 100 रुपये से नीचे कारोबार कर रहे हैं।

Also Read: वरुण बेवरेजेज के शेयरों में 4% की गिरावट

कुछ और स्टॉक्स के नाम इस प्रकार हैं जिन्होंने शानदार तेजी दिखाई है

शुक्र फार्मास्यूटिकल्स (2,709% ऊपर), रोज़ मर्क (2,274% ऊपर), रेमेडियम लाइफकेयर (1,936% ऊपर) , अरुणज्योति बायो वेंचर्स (1,859% ऊपर), वायसराय होटल्स (1,715% ऊपर) और एयरपेस इंडस्ट्रीज (1,333% ऊपर), श्री गैंग इंडस्ट्रीज एंड अलाइड प्रोडक्ट्स (1,321% ऊपर) और अबिरामी फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) (1,275%)।

जिन स्टॉक्स में तेजी आई है उनमें अन्य प्रमुख लाभ पाने वालों में, टेलोगिका, मधुसूदन सिक्योरिटीज, रुद्र इकोवेशन, आंध्रा सीमेंट्स, यूरेनस इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, के पावर एंड पेपर, स्टर्लिंग गारंटी एंड फाइनेंस और ज्योति ने इसी अवधि के दौरान 500% -950% के बीच बढ़त हासिल की है। ( किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
