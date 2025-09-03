Ola Electric Share Price: कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric Mobility Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:39 बजे तक 1.57% या 0.97 रुपये की तेजी के साथ 62.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.55% या 0.96 रुपये चढ़कर 62.92 रुपये पर कारोबार कर रहा था। आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 62.50 रुपये पर खुला था।

क्यों है आज शेयर में तेजी?

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में आज तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण है। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 10:21 बजे तक कंपनी के 2,64,74,702 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

इससे पहले के ट्रेडिंग सत्र में भी शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली थी जिसका कारण प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत सर्टिफिकेशन मिलना था। दरअसल, पिछले हफ्ते कंपनी को अपने जेन 3 स्कूटर लाइनअप के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत सर्टिफिकेशन मिला था। इस घोषणा के बाद से स्टॉक लगातार हरे निशान पर बना हुआ है।

ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि उसे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए तय पात्रता वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के अनुरूप सर्टिफिकेशन मिल गया है। यह सर्टिफिकेशन उसकी जेन 3 S1 स्कूटर रेंज के सातों मॉडलों पर लागू होगा। कंपनी के मुताबिक, यह रेंज उसकी कुल बिक्री का आधे से ज्यादा हिस्सा योगदान देती है। इससे पहले जेन 2 मॉडल को भी PLI सर्टिफिकेशन मिल चुका है।

इस सर्टिफिकेशन के बाद ओला इलेक्ट्रिक 2028 तक निर्धारित बिक्री मूल्य (DSV) पर 13% से 18% तक इंसेंटिव पाने की पात्र हो गई है। कंपनी ने कहा कि यह लाभ सीधे उसकी लागत स्ट्रक्चर पर असर डालेगा, मार्जिन सुधारेगा और EBITDA पॉजिटिविटी हासिल करने की दिशा में मदद करेगा।

एक्सपर्ट का मानना है कि यह इंसेंटिव न केवल कंपनी की प्रॉफिटैबिलिटी को बढ़ाएगा बल्कि निवेशकों के भरोसे को भी मजबूत करेगा। ओला के शेयर में हालिया तेजी इसी उम्मीद को दर्शाती है।

5 दिन में 25% भागा शेयर

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 56 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।