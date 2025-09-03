Piramal Pharma Share Price: फार्मा सेक्टर की कंपनी पिरामल फार्मा लिमिटेड (Piramal Pharma Ltd) के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 6% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। सुबह 11:22 बजे तक शेयर एनएसई पर 6.50% या 12.14 रुपये चढ़कर 198.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 6.42% या 12 रुपये चढ़कर 198.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा एक बड़ा ऐलान करने के बाद आया है। दरअसल कंपनी ने बताया कि उसकी CDMO आर्म, पिरामल फार्मा सॉल्यूशंस (PPS) ने एक बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी रिपोर्ट जारी कर स्टॉक में 67.6% के बड़ी रैली की संभावना जताई है।

Piramal Pharma पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने आज अपने रिपोर्ट में कहा कि पिरामल फार्मा की सीडीएमओ आर्म पिरामल फार्मा सॉल्यूशंस (PPS) ने एक बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी ने न्यूएम्स्टर्डम फार्मा के साथ साझेदारी करते हुए अमेरिका के पेनसिल्वेनिया स्थित Sellersville प्लांट में एक नया ओरल सॉलिड डोजेज (OSD) यूनिट बनाने का निर्णय लिया है।

इस नए यूनिट में Obicetrapib और Ezetimibe की फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवा का कमर्शियल प्रोडक्शन होगा। इससे पिरामल की ग्लोबल OSD क्षमता और भी मजबूत होगी और कंपनी के US-India नेटवर्क को लंबी अवधि की ग्रोथ विजिबिलिटी मिलेगी।

फिलहाल ये दवाएं फाइलिंग स्टेज में हैं और इनके FY27 में लॉन्च होने की संभावना है। माना जा रहा है कि यह पार्टनरशिप अमेरिका के बिजनेस में पिरामल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में उच्च मार्जिन मिलने की संभावना है। कंपनी ने इस पार्टनरशिप के बाद अपने FY27 और FY28 के अनुमान को बढ़ाया है।

Piramal Pharma Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 313 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने 187 रुपये को CMP मानते हुए 67.6% की अपसाइड संभावना जताई है।