Newsशेयर बाज़ारबाजार ने गंवाई शानदार बढ़त, दिन के उच्चतम स्तर से 1100 अंक टूटा सेंसेक्स - इन 3 कारणों से अचानक बिखरा मार्केट

सेंसेक्स अपने दिन के उच्चतम स्तर से 1,118 अंक गिरकर 81,900.12 पर आ गया, जबकि निफ्टी 25,050 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया। जानिए अचानक क्यों गिरा बाजार?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 15:29 IST

Share Market Today: मंगलवार को रही शेयर बाजार में शानदार तेजी कारोबारी समय के अंत तक नहीं टिक सही और बाजार बंद होने से पहले स्टॉक मार्केट ने अपनी शानदार बढ़त गंवा दी।  

मिडल ईस्ट में इजरायल-ईरान के बीच सीजफायर उल्लंघन की खबरों से निवेशकों की भावनाएं प्रभावित होने की उम्मीद की जा रही है। सेंसेक्स अपने दिन के उच्चतम स्तर से 1,118 अंक गिरकर 81,900.12 पर आ गया, जबकि निफ्टी 25,050 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया।

दिन की शुरुआत में शेयर बाजार में ग्लोबल रैली और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते 1% से ज्यादा की तेजी देखी गई थी। लेकिन जैसे ही इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष फिर से भड़कने की खबरें आईं, बाजार की दिशा पलट गई।

इन तीन कारणों से बाजार ने गंवाई अपनी बढ़त

1. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने कहा कि उन्होंने ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में सेना को तेहरान पर हमले करने का निर्देश दिया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कुछ घंटे पहले किए गए संघर्ष विराम का उल्लंघन है। हालांकि, ईरान की ISNA समाचार एजेंसी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई मिसाइल नहीं दागी गई। विरोधाभासी रिपोर्टों के कारण शेयर बाजार में निवेशकों की भावना प्रभावित हुई है।

2. दिन की शुरुआत में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 1,100 अंक से अधिक चढ़ा और निफ्टी 25,300 अंक पर पहुंच गया। हालांकि, निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली की, जिससे बाजार में तेज गिरावट आई। ONGC, पावर ग्रिड, ट्रेंट, इंडसइंड बैंक और एनटीपीसी जैसे प्रमुख शेयरों में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई।

3. फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) की मंथली एक्सपायरी के कारण भी बाजार में अस्थिरता रही। एक्सपायरी से पहले ट्रेडर्स पोजिशन क्लोज या रोलओवर करते हैं, जिससे अचानक उतार-चढ़ाव हो सकता है। 

बाजार की चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि मिडल ईस्ट की स्थिति किस ओर जाती है। जब तक शांति की स्थिति स्थिर नहीं होती, बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
