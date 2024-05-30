Sensex, Nifty में गिरावट जारी: 3 सत्रों में निवेशकों की 7.8 लाख करोड़ रुपये स्वाहा

गुरुवार के कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में तेज गिरावट जारी रही, जिसकी वजह टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल और फार्मा शेयर रहे। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 557 अंक या 0.75 फीसदी की गिरावट के साथ 73,946 पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 164 अंक या 0.72 फीसदी की गिरावट के साथ 22,541 के स्तर पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों में इतनी गिरावट आई कि लगातार तीन सत्रों में बीएसई बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) में करीब 7.8 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) और टाइटन जैसी चुनिंदा बड़ी कंपनियों में बिकवाली से सूचकांक नीचे आ गए।

आज के बाजार में गिरावट के आंकड़ों पर एक नजर:

निवेशकों की संपत्ति तीन दिन में 7.8 लाख करोड़ रुपये घटी

बीएसई के अनुसार निवेशकों की संपत्ति आज 3.03 लाख करोड़ रुपये घटकर 412.06 लाख करोड़ रुपये रह गई, जबकि पिछले सत्र में इसका मूल्यांकन 415.09 लाख करोड़ रुपये था। सोमवार को 419.95 लाख करोड़ रुपये के बंद भाव के अनुसार, बाजार पूंजीकरण में 7.88 लाख करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

बीएसई पर 45 शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचे

आज 45 शेयरों ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर को छुआ। अतुल लिमिटेड, केआरबीएल लिमिटेड और रूट मोबाइल लिमिटेड जैसे बीएसई 500 शेयरों ने अपने-अपने एक साल के निचले स्तर को छुआ। इसके अलावा, 116 शेयरों ने आज अपने-अपने एक साल के उच्चतम स्तर को छुआ।

बाजार में कमजोरी: 2,494 शेयर घाटे में

आज बाजार में कमजोरी देखने को मिली। बीएसई पर 3,868 शेयरों में से 2,494 शेयरों में गिरावट देखी गई। 1,258 शेयरों में बढ़त देखने को मिली, जबकि 116 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

आईआरबी इंफ्रा, कमिंस इंडिया और आईआरसीटीसी में 6% तक की गिरावट

बीएसई 500 के शेयरों जैसे आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर, कमिंस इंडिया, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, जीएमआर इंफ्रा, केआईओसीएल, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, मिधानी और हिंदुस्तान कॉपर में 9.33 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

आईटी और उपभोक्ता शेयर सबसे ज्यादा नुकसान में

सेंसेक्स में गिरावट लाने वाले मुख्य घटक रिलायंस, इंफी, आईटीसी, टीसीएस, टाटा स्टील, एमएंडएम, टाइटन और पावरग्रिड थे। अकेले आरआईएल, इंफोसिस और आईटीसी रिलायंस ने करीब 224 अंकों की गिरावट में नकारात्मक योगदान दिया। एनएसई पर 16 में से 11 सब-इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते देखे गए। निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा ने क्रमशः 1.95 फीसदी, 1.42 फीसदी, 1.38 फीसदी, 1.01 फीसदी और 1.49 फीसदी की गिरावट के साथ एनएसई इंडेक्स से कम प्रदर्शन किया। इसके विपरीत, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.83 फीसदी और 0.32 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।