scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSensex रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बैंकों की बढ़त से Nifty 19,700 के पार, SBI, Reliance, HDFC टॉप गेनर

Sensex रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बैंकों की बढ़त से Nifty 19,700 के पार, SBI, Reliance, HDFC टॉप गेनर

सेंसेक्स 529 अंक ऊपर 66,589 पर बंद हुआ और निफ्टी 19,711 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1.41% बढ़कर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज भारतीय स्टेट बैंक, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, विप्रो, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आज टॉप गेनर रहे।

Advertisement
DEV KETAN SETHIA
DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2023 19:38 IST
Sensex रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बैंकों की बढ़त से Nifty 19,700 के पार
Sensex रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बैंकों की बढ़त से Nifty 19,700 के पार

शेयर बाजार में तेजी जारी है। एफआईआई की लगातार खरीदारी की बदौलत सेंसेक्स 529 अंक ऊपर 66,589 पर बंद हुआ और निफ्टी 19,711 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1.41% बढ़कर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज भारतीय स्टेट बैंक, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, विप्रो, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आज टॉप गेनर रहे। 

advertisement

Also Read: HDFC Bank Q1 Results: मुनाफा बढ़ा, शेयर में तेजी

निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप क्रमश: 0.31 फीसदी और 0.88 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि इंडिया VIX में 5.90 फीसदी का उछाल आया है। निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक टॉप गेनर थे जबकि निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियल्टी टॉप लूजर रहे। विप्रो, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और एसबीआई टॉप गेनर थे, जबकि हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी और टाटा मोटर्स निफ्टी 50 से टॉप लूजर थे। आज 1186 शेयर हरे निशान में बंद हुए जबकि 797 शेयर लाल निशान में बंद हुए।

शेयर बाजार में आज भारतीय स्टेट बैंक, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, विप्रो, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आज टॉप गेनर रहे
शेयर बाजार में आज भारतीय स्टेट बैंक, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, विप्रो, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आज टॉप गेनर रहे
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 17, 2023