Sensex रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बैंकों की बढ़त से Nifty 19,700 के पार, SBI, Reliance, HDFC टॉप गेनर
सेंसेक्स 529 अंक ऊपर 66,589 पर बंद हुआ और निफ्टी 19,711 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1.41% बढ़कर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज भारतीय स्टेट बैंक, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, विप्रो, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आज टॉप गेनर रहे।
निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप क्रमश: 0.31 फीसदी और 0.88 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि इंडिया VIX में 5.90 फीसदी का उछाल आया है। निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक टॉप गेनर थे जबकि निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियल्टी टॉप लूजर रहे। विप्रो, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और एसबीआई टॉप गेनर थे, जबकि हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी और टाटा मोटर्स निफ्टी 50 से टॉप लूजर थे। आज 1186 शेयर हरे निशान में बंद हुए जबकि 797 शेयर लाल निशान में बंद हुए।