सेबी ने माधबी बुच के पति से जुड़े हिंडनबर्ग आरोप पर स्पष्टीकरण किया जारी

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 12, 2024 07:45 IST
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में हिन्डनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। हिन्डनबर्ग ने आरोप लगाया था कि सेबी के नियमों में बदलाव एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए, जहां सेबी की अध्यक्ष माधाबी बुक के पति धवल काम कर रहे हैं। 

हिन्डनबर्ग रिसर्च के आरोप

हिन्डनबर्ग रिसर्च, जो एक अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म है, ने 10 अगस्त 2024 को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि माधाबी  के कार्यकाल के दौरान, उनके पति धवल  को ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि धवल की नियुक्ति के बाद, सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जो ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए थे।

सेबी का स्पष्टीकरण

सेबी ने इन आरोपों को "अनुचित" करार देते हुए कहा कि REIT नियमों में बदलाव हमेशा व्यापक परामर्श के बाद किए जाते हैं। सेबी ने यह स्पष्ट किया कि "REIT नियम, 2014 को समय-समय पर संशोधित किया गया है" और सभी नए नियमों या संशोधनों के लिए एक मजबूत परामर्श प्रक्रिया होती है।

सेबी ने कहा, "हमेशा की तरह, नए नियमों के प्रस्ताव या मौजूदा नियमों में बदलाव के लिए उद्योग, निवेशकों, मध्यस्थों और जनता से फीडबैक लिया जाता है।" इसके अलावा, सेबी ने यह भी कहा कि बोर्ड की बैठकों के एजेंडा पेपर और निर्णयों को सेबी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
