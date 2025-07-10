SBI QIP News: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अगले हफ्ते तक संस्थागत निवेशकों के लिए ₹25,000 करोड़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर यह डील पूरी होती है, तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शेयर सेल (Share Sale) डील बन जाएगा, जो 2015 में कोल इंडिया द्वारा की गई ₹22,560 करोड़ की बिक्री को भी पीछे छोड़ देगा।

बैंक के बोर्ड ने मई में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, हालांकि अंतिम योजना अब भी बदल सकती है। यह कदम भारत के सबसे बड़े लेंडर के लिए कई मायनों में अहम है।

SBI 2017 के बाद पहली बार इक्विटी मार्केट से पूंजी जुटाने जा रहा है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य बैंक की लोन वितरण क्षमता को बढ़ाना, बैलेंस शीट को मजबूत करना और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करना है। इस प्रक्रिया के लिए बैंक ने 6 प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंकों को नियुक्त किया है: Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, ICICI Securities Ltd., Kotak Investment Banking, Morgan Stanley, और SBI Capital Markets Ltd.

इस QIP के माध्यम से SBI का उद्देश्य इक्विटी बाजार से पूंजी जुटाकर अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करना है।

यह QIP, SBI के लिए सिर्फ विस्तार की रास्ता नहीं खोलता, बल्कि यह बैंक की नियामकीय पूंजी जरूरतों को भी पूरा करता है। यह बैंकिंग क्षेत्र में उसकी अग्रणी भूमिका को बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ऐसे समय में जब सरकारी बैंकों के लिए निजी पूंजी आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है, SBI का यह कदम अन्य पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए भी मिसाल बन सकता है।

QIP (Qualified Institutional Placement) एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए एक लिस्टेड कंपनी भारतीय शेयर बाजार में विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों (Qualified Institutional Buyers - QIBs) को शेयर जारी कर के पूंजी जुटाती है।