Newsट्रेंडिंगदिल्ली में बीयर की किल्लत! ट्यूबॉर्ग से किंगफिशर तक सब गायब, जानिए क्या है वजह?

दिल्ली में बीयर की किल्लत! ट्यूबॉर्ग से किंगफिशर तक सब गायब, जानिए क्या है वजह?

Beer Market: दिल्ली में ट्यूबॉर्ग, बीरा, किंगफिशर, बडवाइजर और कार्ल्सबर्ग जैसे बीयर अब ठेके पर कम दिखने लगे हैं। आइए, जानते हैं कि आखिर ये बीयर क्यों नहीं बिक रही है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2025 10:24 IST

दिल्ली की गर्मी में अगर कुछ राहत देता है तो वो एक ठंडी बीयर (Beer) है। लेकिन इन दिनों दिल्लीवालों को अपनी पसंदीदा बीयर की एक बोतल के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्यूबॉर्ग, बीरा, किंगफिशर, बडवाइजर और कार्ल्सबर्ग जैसी फेमस ब्रांड्स अचानक ठेकों से गायब हो गई हैं।

क्यों नहीं मिल रही पॉपुलर बीयर?

दिल्ली के कई इलाकों जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल में लोगों ने देखा कि पॉपुलर बीयर या तो है ही नहीं या बहुत कम मात्रा में मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि अब शराब की बिक्री सिर्फ सरकारी दुकानों से होती है और ये दुकानें अपने स्टॉक खुद नहीं चुन सकतीं। उन्हें जो ब्रांड सरकार भेजेगी, वही मिल सकता है।

ऐसे में अपनी फेवरेट बीयर को छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। यही वजह है कि अब लोग बीयर खरीदने के लिए नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद का रुख कर रहे हैं। कुछ लोग तो एक दुकान से दूसरी दुकान घूमते हुए अपनी बीयर ढूंढ़ रहे हैं।

नेपाल-भूटान की बीयर क्यों दिख रही ज्यादा?

दिल्ली में इन दिनों जो बीयर स्टॉक में ज्यादा मिल रही है वो नेपाल और भूटान से आयात की गई बीयर है। ये ब्रांड्स लोगों के लिए नए हैं और कीमत भी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन दुकानदारों के लिए ये फायदे का सौदा है क्योंकि इन पर भारत में इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं है या बहुत कम है।

इसी वजह से विदेशी ब्रांड्स तो ठेकों पर दिख रहे हैं लेकिन भारतीय बीयर जैसे हेवर्ड्स, बीरा, किंगफिशर, ट्यूबॉर्ग आसानी से नहीं मिल रही।

क्या आपकी फेवरेट बीयर जल्द लौटेगी?

कुछ दुकानों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाए थे। इस वजह से नया स्टॉक मंगवाया ही नहीं गया। अब सरकार ने लाइसेंस रिन्यू कर दिए हैं और नई सप्लाई के ऑर्डर भी दे दिए हैं। एक्साइज विभाग का कहना है कि उनके पास सभी ब्रांड्स का स्टॉक मौजूद है और जैसे ही डिमांड आती है सप्लाई शुरू हो जाएगी।

