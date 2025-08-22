भारत में खुलने जा रहा ChatGPT का पहला ऑफिस, यूजर्स को मिलेंगी नई सुविधाएं; गूगल से सीधी टक्कर

दिल्ली में जल्द ही एक बड़ी टेक्नोलॉजी खबर हकीकत बनने वाली है। दुनिया का सबसे पॉपुलर AI चैटबॉट ChatGPT अब भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने जा रहा है। इसकी पैरेंट कंपनी OpenAI इस साल के आखिर तक राजधानी दिल्ली में अपना ऑफिस शुरू करेगी।

कंपनी के सीईओ सैम अल्टमैन ने अपने लेटेस्ट मॉडल ChatGPT 5 को लॉन्च करते वक्त कहा था कि भारत उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि यहां उनका दूसरा सबसे बड़ा यूजरबेस है।

सैम अल्टमैन का मानना है कि यूजर्स के मामले में भारत जल्द ही अमेरिका को पछाड़कर पहले नंबर पर आ सकता है। यही वजह है कि OpenAI ने भारत में अपनी लोकल टीम बनाने के लिए भर्ती शुरू कर दी है। यह कदम भारत जैसे बड़े डिजिटल मार्केट में उनकी पकड़ और मजबूत करेगा।

भारतीय यूजर्स को देखते हुए कंपनी ने हाल ही में खास प्लान भी लॉन्च किया है। कंपनी का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन ChatGPT GO भारत में सिर्फ ₹399 में उपलब्ध कराया गया है। इस कदम का सीधा मकसद है – देश के करीब 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स तक आसानी से पहुंच बनाना।

भारत में ओपनएआई को कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई न्यूज पोर्टल और बुक पब्लिशर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि ChatGPT को ट्रेन करने के लिए उनका कंटेंट बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया। हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है।

OpenAI को भारत में Google के Gemini और AI स्टार्टअप Perplexity जैसी कंपनियों से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। दोनों कंपनियां एडवांस प्लान यूजर्स को फ्री में दे रही हैं। इसके बावजूद, भारत के छात्र और युवा बड़ी संख्या में ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इसका ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है।

सैम अल्टमैन ने साफ कहा कि भारत में पहला ऑफिस खोलना और लोकल टीम बनाना हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हम भारत के लिए और भारत के साथ मिलकर AI का निर्माण करना चाहते हैं। यह बयान इस बात का संकेत है कि कंपनी भारतीय बाजार को केवल एक यूजरबेस नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रही है।