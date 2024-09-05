Sanstar IPO: 19 जुलाई को खुलेगा IPO, जानिए पूरी डिटेल 

स्पेशियलिटी प्रोडक्ट्स और इंग्रीडिएंट सॉल्यूशन्स (Speciality Products and Ingridient Solutions) बनाने वाली कंपनी Sanstar 19 जुलाई को 90-95 रुपये प्रति शेयर के प्राइस रेंज में अपना पहला पब्लिक ऑफरिंग (IPO) शुरू करेगी। कंपनी का इरादा सबसे ऊंचे प्राइस रेंज में 5.37 करोड़ इक्विटी शेयरों के आईपीओ से 510.15 करोड़ रुपये जुटाने का है। इस आईपीओ में कंपनी के 397.1 करोड़ रुपये के 4.18 करोड़ इक्विटी शेयरों (Equity Share) का ताजा इश्यू और 113.05 करोड़ रुपये के 1.19 करोड़ शेयरों का प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।

Rani Gautamchand Chaudhary ओएफएस के जरिए 38 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगी, जबकि Richa Sambhav Chaudhary और Samiksha Shreyans Chaudhary 33-33 लाख शेयर बेचना चाहती हैं। प्रमोटर्स में अन्य सेलिंग स्टॉकहोल्डर्स गौतमचंद सोहनलाल चौधरी, संभव गौतम चौधरी और श्रेयांस गौतम चौधरी हैं, जो 5-5 लाख शेयर बेचेंगे।

QIB के लिए 35% हिस्सा

अहमदाबाद स्थित फर्म ने इश्यू साइज का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए, 35% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए और 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों) के लिए अलग रखा है।

इसके अलावा, QIB बुक से 153 करोड़ रुपये तक के शेयर एंकर बुक के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो 18 जुलाई को एक दिन के लिए खुला रहेगा। सार्वजनिक निर्गम 23 जुलाई को समाप्त होगा।