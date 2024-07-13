Zerodha के कारण यूज़र्स को हुआ काफी नुकसान, कंपनी ने व्यक्त की प्रतिक्रिया

शुक्रवार (12 जुलाई 2024) को कुछ ग्राहकों ने तकनीकी समस्या के कारण Zerodha के Kite प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापार करते समय महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान की सूचना दी। Zerodha में पहले भी तकनीकी समस्याएं रही हैं, और इस बार ट्रेडिंग व्यवसाय ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ कनेक्शन समस्या के रूप में समस्या का डायग्नोसिस किया।

Zerodha ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को स्वीकार करते हुए बताया, "हमारे कुछ उपयोगकर्ताओं को बीएसई एफएंडओ ऑर्डर के लिए 'ओपन पेंडिंग' स्थिति में ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। यह समस्या सभी ब्रोकर्स में है। हम इन ऑर्डर की स्थिति को अपडेट करने के लिए बीएसई के साथ काम कर रहे हैं।”

बाद में, कंपनी ने घोषणा की कि मामले को BSE द्वारा संभाल लिया गया है, जिससे चिंतित व्यापारियों को शांत करने का प्रयास किया गया।

हालांकि, कई यूज़र्स के लिए इसका प्रभाव महत्वपूर्ण था। एक ट्रेडर ने 15 लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने की सूचना देते हुए कहा, "ऑर्डर सुबह 10:55 बजे से लंबित थे, और मैं उन्हें रद्द या संशोधित करने में असमर्थ था। सुबह 11:24 बजे, सभी ऑर्डर पहले से लंबित मूल्य पर निष्पादित किए गए, जिससे मुझे उन्हें वर्तमान मूल्य पर स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप दो खातों में 15 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।”

एक अन्य यूजर ने भी ऐसा ही अनुभव साझा किया, "मुझे 92 हजार रुपये का लाभ होना था, लेकिन जीरोधा के फंस जाने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। जब मैंने इसे किया, तो मुझे 19 हजार रुपये का नुकसान हुआ। @zerodhaonline, मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह आप ही जिम्मेदार हैं।"

Zerodha की त्वरित प्रतिक्रिया और BSE के साथ मुद्दे का समाधान महत्वपूर्ण है, लेकिन इस घटना ने कई व्यापारियों को प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है