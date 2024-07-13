Amazon का प्रोजेक्ट Kuiper जल्द ही भारत में सैटकॉम लाइसेंस हासिल करने के लिए Eutelsat OneWeb और अन्य के साथ शामिल हो सकता है

Amazon के स्वामित्व वाली प्रोजेक्ट Kuiper जल्द ही भारती समर्थित Eutelsat OneWeb और Reliance Jio की सैटेलाइट शाखा के साथ मिलकर भारत में सैटकॉम लाइसेंस हासिल कर सकती है, क्योंकि Jeff Bezos के नेतृत्व वाली कंपनी ने अधिकारियों के समक्ष आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं।

ET के अनुसार, इस विषय से परिचित व्यक्तियों का हवाला देते हुए, अमेजन ने अपने नेटवर्क आरेख सहित सभी प्रासंगिक डेटा दूरसंचार विभाग (DoT) को सौंप दिए हैं, जिनकी वर्तमान में समीक्षा की जा रही है।

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया, "यदि सब कुछ ठीक रहा और किसी और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं हुई तो अमेज़न के प्रस्ताव पर अगली बैठक में अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

प्रोजेक्ट कुइपर की योजना 3,232 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सेटेलाइट के साथ अपना पहला उपग्रह समूह तैनात करने और 2024 के अंत तक परिचालन शुरू करने की है।

भारत का सेटेलाइट संचार कंपनी अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन बड़ी वैश्विक अंतरिक्ष कंपनियाँ इसे एक बड़ी संभावना के रूप में देख रही हैं।

DoT ने अभी तक SpaceX और Amazon को उपग्रह सेवाओं द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (GMPCS) लाइसेंस जारी नहीं किया है, जो भारत में सैटकॉम सेवाएँ शुरू करने की दिशा में पहला कदम है।

एक सूत्र ने ET को बताया कि Amazon, Starlink से पहले उपग्रह सेवाओं द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (GMPCS) की अनुमति प्राप्त कर सकता है।

भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और अनुमति केंद्र (IN-SPACe) वर्तमान में Elon Musk के Starlink और Amazon के प्रोजेक्ट Kuiper से लैंडिंग अधिकार अनुमति के लिए आवेदनों पर विचार कर रहा है।

इसके अलावा, भारती एंटरप्राइजेज द्वारा समर्थित यूटेलसैट वनवेब और रिलायंस जियो की सैटकॉम कंपनी ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को पहले ही सरकार से GMPCS अनुमति मिल चुकी है।

Amazon, अंतरिक्ष संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस मांगने वाला भारत का चौथा व्यवसाय है, इससे पहले यूटेलसैट वनवेब, जियो की सैटकॉम सहायक कंपनी और स्टारलिंक ने अंतरिक्ष संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस मांगा है।