Samvardhana Motherson में तेजी, क्या है अगला टारगेट?

आज हम एक ऐसी कंपनी और शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी पॉपुलर है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, एक बार फिर ये स्टॉक चर्चा में आ गया है। इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। एक महीने के अंदर ये स्टॉक करीब 13 प्रतिशत भाग चुका है। इतना ही नहीं म्यूचुअल फंड्स बड़े स्तर पर इसमें खरीदारी कर रहे हैं। ऊपर से ब्रोकरेज फर्म भी इस स्टॉक को लेकर काफी बुलिश हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक से जुड़ी कई अहम बातों को समझने की जरूरत है ताकि आपके मन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन न रहे। क्योंकि अगर आप बारीकी से इस स्टॉक के ट्रेंड को समझें तो पहले इस शेयर में करेक्शन आता है, फिर ये बॉउंस बैक करता है, फिर दोबारा करेक्शन आता है और ये पहले के मुकाबले इस स्टॉक में बड़ा बाउंस बैक आता है। तो सबसे पहला सवाल कि इस स्टॉक में तेजी क्यों है, क्या संवर्धन मदरसन की नई डील एक माइलस्टॉन है, जिसके बाद शेयर मल्टीबैगर बन सकता है? दूसरा सवाल- क्या बाजार भाग रहा है तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक भी भाग रहा है? तीसरा सवाल - क्या एक बार इस तेजी के बाद करेक्शन आ सकता है या फिर ब्रोकरेज फर्म ने जो 120 रुपए तक का टारगेट दिया, ये शेयर उस लेवल को छू सकता है? और हां आखिरी सवाल - लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक का आउटलुक क्या बन रहा है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे।

तो सबसे पहले समझते हैं कि हाल फिलहाल में इस स्टॉक में तेजी क्यों है? दरअसल संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड (SAMIL) ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। होंडा मोटर की सब्सिडियरी कंपनी याचियो इंडस्ट्री के साथ ये डील हुई है। आपको बता दें कि याचियो इंडस्ट्री, टोक्यो एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ये कंपनी 4-व्हीलर और 2-व्हीलर बिजनेस में एक्टिव है। मदरसन होंडा मोटर के साथ 81:19 पर्सेंट की रणनीतिक साझेदारी तय हुई है, यानि की मेजोरिटी स्टेक संवर्धन मदरसन के पास आ जाएगा। करार से पहले टू-व्हीलर बिजनेस होंडा मोटर्स में ट्रांसफर होगा और उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2025 में ये डील पूरी हो जाएगी।

अब ये समझिए याचियो इंडस्ट्री के साथ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्या कंपनी को इससे फायदा मिल सकता है?

याचियो इंडस्ट्री के 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, जापान, थाइलैंड, चीन, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में याचियो का बिजनेस फैला है। याचियो होंडा मोटर के वर्ल्डवाइड स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप के रूप में जानी जाती है। याचियो इंडस्ट्री होंडा मोटर के हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर सनरूफ और फ्यूल टैंक सप्लाई करती है। हाल के सालों में सनरूफ वाली कारों की भारी डिमांड है।

वहीं संवर्धन मदरसन, ऑटो कंपोनेंट कारोबार की दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी के बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं देश की बात करें तो टाटा मोटर्स, मारूति, वहीं विदेशों में BMW, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन शामिल हैं और उम्मीद की जा रही है कि होंडा भी इस डील के बाद संवर्धन मदरसन की क्लाइंट बन जाएगी। ये तो इस डील की बात हुई, अब समझते हैं कि इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है वो जान लेते हैं।

JM Financial का कहना है कि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये डील संवर्धन मदरसन के लिए ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ला सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी की मदद करेगा। हम कंपनी पर पॉजिटिव हैं। सप्लाई चेन की स्थिति बेहतर हो रही है। ग्लोबल ऑटो सेल्स में रिकवरी हो रही है और मुनाफे में लगातार होते सुधार से ये स्टॉक आगे दौड़ेगा। BUY रेटिंग के साथ 120 रुपए का टारगेट दिया है।

वहीं दूसरी ओर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा है कि याचियो का अधिग्रहण 1.5 गुना इक्विटी/एबिटा के साथ बहुत आकर्षक है और इसलिए पहले साल से इसके Earnings Per Share growth में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नोमुरा की बात करें तो इन्होंने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय कर दी है और टारगेट 105 रुपए का दिया है।

अगर इसके शेयर की चाल देखें तो 5 दिनों में करीब 7 प्रतिशत। 1 महीने में करीब 14 प्रतिशत | 6 महीने में 21.50 प्रतिशत | वहीं एक साल में स्टॉक 17.50 प्रतिशत दौड़ा है। इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64 प्रतिशत से ज्यादा है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की 11 प्रतिशत हिस्सेदारी है। साथ ही क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी होते देख रहे हैं।

फिलहाल तो ब्रोकरेज फर्म की ओर इस स्टॉक को लेकर अच्छी कमेंट्री आ रही है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि आपके इसका PE रेश्यो, एवरेज इंडस्ट्री से कम ही है। अब देखना होगा कि आगे चलकर ये स्टॉक नया मल्टीबैगर बनता है या फिर कुछ ओर साथ ही एक डिस्क्लेमर भी आपको दे दें कि हमारी ओर से किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें।