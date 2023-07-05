OverTrading को क्यों खतरनाक बताया Zerodha के CEO Nithin Kamath ने?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारOverTrading को क्यों खतरनाक बताया Zerodha के CEO Nithin Kamath ने?

कई बार ऐसा होता है की कुछ ट्रेडर्स अधिक मुनाफे के लालच में ओवरट्रेडिंग करते है और फिर उन्हें घाटा होता है। इसी ओवरट्रेडिंग को रोकने के लिए डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म Zerodha ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। हालांकि अभी यह फीचर सिर्फ जीरोधा ने वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट के तौर पर लॉन्च किया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 5, 2023 19:51 IST
Zerodha के CEO Nithin Kamath (फाईल फोटो)

कई बार ऐसा होता है की कुछ ट्रेडर्स अधिक मुनाफे के लालच में OverTrading करते है और फिर उन्हें घाटा होता है। अब इसी ओवरट्रेडिंग को रोकने के लिए डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म Zerodha ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। हालांकि अभी यह फीचर सिर्फ जीरोधा ने वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट के तौर पर लॉन्च किया है। हालांकि अभी यह फीचर सिर्फ जीरोधा के वेब वर्जन के लिए ही लाइव है और App के लिए इसे जल्द ही लांच करने की योजना बनाई जा रही है। आइए जानते हैं Nithin Kamath ने ओवरट्रेडिंग की क्या-क्या वजह बताई है।

जीरोधा के वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट में अपने दिनभर में जो भी आर्डर प्लेस किए हैं उस पर कितना चार्ज लगा इसकी पूरी डिटेल होगी। इस नोट को जीरोधा के Kite साइट पर आर्डर टैब में देख सकते हैं। इसमें ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टांप ड्यूटी, सेबी टर्नओवर चार्ज और जीएसटी के डिटेल्स शामिल रहेगी। दिन भर के सभी ऑडर्स के साथ ही साथ हर आर्डर के लिए अलग-अलग जाने के लिए डिटेल्स मौजूद रहेगी। नितिन कामथ के मुताबिक ओवरट्रेडिंग से घाटा होने के आसार बढ़ जाते हैं।

पुरे नोट को जीरोधा के Kite साइट पर आर्डर टैब में देख सकते हैं
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
