Sai Silks Kalamandir IPO: IPO खुलने से पहले ही इस कंपनी ने कमाए जबरदस्त पैसे

आंध्र प्रदेश बेस्ड #Sai Silks Kalamandir ने इश्यू लॉन्च से एक दिन पहले 18 सितंबर को 26 एंकर निवेशकों से 360.3 करोड़ रुपये जुटाए हैं। ग्लोबल मार्की इन्वेस्टर सोसाइटी जेनरल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरीशस, HSBC और बीएनपी पारिबा आर्बिट्रेज ने एंकर बुक में भाग लिया है। अन्य में, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, व्हाइटओक कैपिटल, ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ ट्रस्टी, अबेकस ग्रोथ फंड और मिरे एसेट इंडिया ने भी एंकर बुक के माध्यम से कंपनी में निवेश किया है। पब्लिक इश्यू में कंपनी 600 करोड़ रुपये के शेयरों का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर ग्रुप 2,70,72,000 इक्विटी शेयरों का ऑफर फोर सेल लाएगा। 20-22 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले ऑफर के लिए प्राइस बैंड 210-222 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

advertisement

Also Read: Signature Global Limited का खुला IPO, 22 September कर सकेंगे आवेदन

नागकानाका दुर्गा प्रसाद चलवडी द्वारा स्थापित कंपनी ने एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसने एंकर निवेशकों को 222 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 1,62,29,707 इक्विटी शेयरों के एलोकेशन को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि एंकर निवेशकों को शेयरों के कुल एलोकेशन में से 1,17,24,694 शेयर कुल 16 स्कीम्स के माध्यम से 8 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंडंस को एलोकेट किए गए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में 54 स्टोर्स के नेटवर्क के साथ, साई सिल्क्स अपर प्राइस बैंड पर पहले पब्लिक इश्यू के माध्यम से 1,201 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। दक्षिण भारत में एथनिक अपैरल, विशेष रूप से साड़ियों के रिटेलर 125.08 करोड़ रुपये की लागत से 30 नए स्टोर स्थापित करने के लिए नेट फ्रेश इश्यू आय का उपयोग करेंगे। कंपनी इश्यू से प्राप्त रकम के जरिए अपना 50 करोड़ रुपये का कर्ज भी चुकाएगी।