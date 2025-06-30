scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारऑर्डर मिलते ही 2% भागा रेलवे स्टॉक, चेक करें स्टॉक का नया टारगेट

ऑर्डर मिलते ही 2% भागा रेलवे स्टॉक, चेक करें स्टॉक का नया टारगेट

Railway Stock: शेयर बाजार के ट्रेडिंग सेशन में आज RVNL के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी को हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 13:35 IST
RVNL stock has risen 227% in two years and gained 1,228% in three years. 

स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। गिरावट भरे कारोबार में रेलवे सेक्टर की जानी-मानी कंपनी  रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Ltd) के शेयर में तेजी है। कंपनी के शेयर सुबह के कारोबारी सत्र में 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। 

दोपहर 1.30 बजे कंपनी के शेयर 0.65 फीसदी की तेजी के साथ ₹397.60 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। कंपनी ने बताया कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद स्टॉक में शानदार तेजी आई। 

कंपनी को मिला 213 करोड़ का ऑर्डर

RVNL को साउथ सेंट्रल रेलवे से ₹213.22 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट में विजयवाड़ा डिविजन में ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) को डिजाइन, सप्लाई, टेस्ट और कमीशन करना शामिल है। इस काम को कंपनी को 24 महीने में पूरा करना होगा।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

RVNL के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में शेयर ने 1,228% का रिटर्न दिया है। वहीं, 2 साल में ये 227% चढ़ा है। हालांकि, बीते एक साल में शेयर ने करीब 4.18% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साल 2025 में अब तक स्टॉक में 7.5% की गिरावट आई है। RVNL का मार्केट कैप अब करीब ₹83,400 करोड़ पहुंच चुका है। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

RVNL ने FY26 के लिए ₹20,000 से ₹22,000 करोड़ कमाई का गोल रखा है। हालांकि, FY25 में कंपनी अपने टारगेट से थोड़ा पीछे रह गई। इसके पीछे वजह पहले छह महीने में कंपनी का प्रदर्शन कमजोर रहना बताया गया है।

निवेशकों को क्या करना चाहिए? 

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार RVNL का शेयर इस साल थोड़ी कमजोरी में रहा है, लेकिन नए ऑर्डर से उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होगा। कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को दोहराया है और नए प्रोजेक्ट हासिल करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कंपनी तेजी से काम पूरा करती है, तो इसका सीधा फायदा निवेशकों को मिलेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 30, 2025