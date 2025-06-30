scorecardresearch
अनिल अंबानी फिर करेंगे कमाल! रिलायंस पावर के शेयर में आई तेजी, जल्द कंपनी को मिलेगा विदेश से ऑर्डर

अनिल अंबानी कंपनी के शेयर निवेशकों के रडार में है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर अब ग्लोबल टेंडर्स में हिस्सा ले रही है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 12:08 IST

भारत के बड़े कारोबारी अनिल अंबानी (Anil Ambani) अब अपने बिजनेस को दुनिया भर में फैलाने में जुट गए हैं। उनकी कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) पहले ही भूटान में दो बड़े प्रोजेक्ट्स से एंट्री कर चुकी है। अब कंपनी की नजर कुवैत, यूएई और मलेशिया जैसे देशों पर है, जहां गैस से बिजली बनाने की काफी मांग है।

दोपहर 12 बजे कंपनी के शेयर (Reliance Power Share) ₹69.50 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। 

UAE के प्रोजेक्ट के लिए लगाई बोली

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस पावर विदेश में 1,500 मेगावाट की गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने कुवैत, यूएई और मलेशिया में प्रोजेक्ट्स के लिए बोली भी लगा दी है। इससे पहले कंपनी भूटान में 500 मेगावाट की सोलर और 770 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के जरिए अपना कदम जमा चुकी है।

गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट में बड़ी कंपनियों को उपकरण लगाने और प्रोजेक्ट तैयार करने में आमतौर पर 3 से 5 साल लगते हैं। लेकिन रिलायंस पावर के पास पहले से ही 1,500 मेगावाट के उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे वह ऐसे प्रोजेक्ट जल्दी पूरा कर सकती है। कंपनी ने पुष्टि कर दी है कि वह ग्लोबल ट्रेंडर्स में हिस्सा ले रही हैं।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले साल जुलाई में यह शेयर करीब 25 रुपये पर था, जो अब 70 रुपये तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि एक साल में स्टॉक ने करीब 168% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 5 साल में इस शेयर ने निवेशकों को करीब 1,457% का शानदार रिटर्न दिया है।

पिछले 6 महीने में स्टॉक में 64% की तेजी आई। वहीं, एक महीने में शेयर 13% चढ़ा है। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब 28,810 करोड़ रुपये हो गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 30, 2025