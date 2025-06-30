scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारअडानी ग्रुप से मिला ऑर्डर तो भागा सरकारी स्टॉक, अब कहां तक भागेगा स्टॉक

BHEL Share Price सोमवार के कारोबारी सत्र में BHEL के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी को हाल ही में अडानी ग्रुप से बड़ा ऑर्डर मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 11:33 IST
Following the announcement, shares of BHEL jumped nearly 3 per cent to Rs 272 on Monday, with its total market capitalization of nearing Rs 95,000 crore

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर (BHEL share) फोकस में आ गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी को हाल ही में अडानी ग्रुप (Adani Group) से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई। 

करीब 11.30 बजे कंपनी के शेयर 1 फीसदी की तेजी के साथ ₹418.95 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 

अडानी ग्रुप से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

अडानी पावर (Adani Power) ने बीएचईएल को करीब 6,500 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीएचईएल को 800 मेगावाट की छह थर्मल पावर यूनिट्स के लिए जरूरी उपकरण सप्लाई करना हैं। इसके साथ ही निर्माण और मेंटेनेंस की निगरानी भी करनी है।

बीएचईएल ने 27 जून को बाजार बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसे अदाणी पावर से लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) मिला है। इसमें कंपनी को स्टीम टर्बाइन जनरेटर और उससे जुड़े उपकरण देने हैं। साथ ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण, कमीशनिंग और मेंटेनेंस का काम भी कंपनी देखेगी।

यह ऑर्डर बीएचईएल के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इससे कंपनी की प्रोजेक्ट पाइपलाइन और मजबूत हो गई है। अप्रैल 2025 तक कंपनी का कुल ऑर्डर फ्लो करीब 92,534 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। अब इस नए प्रोजेक्ट से कंपनी को और मजबूती मिली है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

बीएचईएल के शेयरों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। पिछले 6 महीनों में कंपनी के शेयरों में करीब 46 फीसदी की तेजी आई। हालांकि, पिछले एक साल में शेयर ने 36 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर ने पांच साल में 1317 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

क्या है एक्सपर्ट की राय? (BHEL Share Price Target)

मार्केट एनलिस्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार BHEL के शेयर में अच्छी तेजी दिख रही है। एक खास पैटर्न टूटने के बाद ये शेयर 50 दिन की एवरेज लाइन के ऊपर चल रहा है। खरीदार भी इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसका मजबूत सहारा ₹252–254 के पास है और रुकावट ₹270–275 पर है। अगर शेयर इन स्तरों के ऊपर टिकेगा तो ₹300 तक जा सकता है। बीच में थोड़ा नीचे आकर सहारा जोन को फिर से परखना भी सही रहेगा, अगर खरीदार मजबूत बने रहें।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 30, 2025