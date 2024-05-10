scorecardresearch
RVNL Share Slips: 2 दिनों में 7% की गिरावट?

तकनीकी सेटअप के अनुसार, काउंटर पर तत्काल समर्थन 260 रुपये पर देखा जा सकता है, इसके बाद 245-250 रुपये के क्षेत्र में प्रमुख सपोर्ट देखा जा सकता है। और, आगे की बढ़त के लिए 275 रुपये से ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट की आवश्यकता है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 10, 2024 14:26 IST
RVNL के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 3.39% गिरकर 252 रुपये के निचले स्तर पर आ गए
टिप्स 2 ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा कि आरवीएनएल को 277 रुपये पर मजबूत रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 3.39% गिरकर 252 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। शेयर में केवल दो सीधे 6.67% की गिरावट आई है।

रेल पीएसयू

सरकारी कंपनी द्वारा ऑर्डर जीतने के बावजूद शेयर की कीमत में लगातार गिरावट आई। रेल पीएसयू को हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे से 167.28 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जिसका उद्देश्य "3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करना है" आरवीएनएल 15 मई को अपनी चौथी तिमाही (Q4 FY24) के नतीजे जारी करने वाला है।

तकनीकी सेटअप

तकनीकी सेटअप के अनुसार, काउंटर पर तत्काल समर्थन 260 रुपये पर देखा जा सकता है, इसके बाद 245-250 रुपये के क्षेत्र में प्रमुख सपोर्ट देखा जा सकता है। और, आगे की बढ़त के लिए 275 रुपये से ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट की आवश्यकता है।प्रभुदास लीलाधर की तकनीकी अनुसंधान उपाध्यक्ष वैशाली पारेख ने बताया कि इस शेयर को 245 रुपये के आसपास मजबूत सपोर्ट है।

टिप्स 2 ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन

टिप्स 2 ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा कि आरवीएनएल को 277 रुपये पर मजबूत रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है।
 उन्होंने कहा कि 260 रुपये के सपोर्ट  नीचे दैनिक बंद होने पर शेयर निकट भविष्य में 217 रुपये के निचले स्तर तक जा सकता है।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 260 रुपये और प्रतिरोध 275 रुपये पर होगा। 275 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक बंद 295 रुपये तक आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज एक महीने के लिए 250 रुपये और 300 रुपये के बीच होगी।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 10, 2024