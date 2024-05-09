scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsबेबाकLow Carb Diet: शेयर बाज़ार में निवेश के साथ-साथ कैसे रखें सेहत का ध्यान

Low Carb Diet: शेयर बाज़ार में निवेश के साथ-साथ कैसे रखें सेहत का ध्यान

कई प्रोटीन शक्तियों में वास्तव में शर्करा और कम अवशोषित पादप प्रोटीन हो सकते हैं। उन पर पैसे बर्बाद करने से बचें। लेबल ध्यान से पढ़ें। प्रोटीन पाउडर की जरूरत विशेष आबादी को भी हो सकती है जो गंभीर बीमारियों से उबर रहे हैं

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 9, 2024 15:05 IST
कार्बोहाइड्रेट डाइट के हेल्थ एक्सपर्ट शशिकांत अय्यर
कार्बोहाइड्रेट डाइट के हेल्थ एक्सपर्ट शशिकांत अयंगर

भारत में जैसे जैसे खान-पान की आदतें बदली हैं वैसे ही अब ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर कौन सा भोजन सही है और अगर आप लंबे समय तक जीवन चाहते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। अब सोचिए कि जब हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उसमें लंबे समय तक बने रहने में भलाई होती है। लेकिन सेहत भी तो एक धन की तरह है जिसमें लंबे समय तक निवेश करना चाहिए। आज हम बात करेंगे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के  हेल्थ एक्सपर्ट शशिकांत अयंगर से।

advertisement

सवाल- आपने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, इस कॉन्फ्रेंस में लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को लेकर 
नए तथ्य क्या पता चलें?

जवाब- दूसरे मेटाबोलिक स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन मेरे और dLife.in के अनुप सिंह द्वारा किया गया था। पहले  सम्मेलन में, हमने सीखा था कि कैसे कम कार्बोहाड्रेट आहार मोटापा, मधुमेह, PCOS और अन्य मेटाबोलिक डिसऑर्डर को कम करने में मदद कर सकता है। दूसरे सम्मेलन में हमें पता चला कि कम कार्बोहाड्रेट आहार का केटोजेनिक आहार संस्करण कई मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे बाइपोलर , सिज़ोफ्रेनिया, अवसाद आदि में मदद कर सकता है। डॉ जॉर्जिया एडे, डॉ राचेल ब्राउन और निकोल लॉरेंट ने मानसिक स्वास्थ्य और कीटो आहार पर बात की। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक अध्ययन जारी किया जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विकारों में केटोजेनिक आहार के लाभ को दर्शाया गया है। 

कीटो न्यूरोलॉजिकल

कीटो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे पार्किंसंस रोग, एएलएस, हंटिंगटन रोग, माइग्रेन, अल्जाइमर आदि में उपयोगी है। हमारे पास न्यूजीलैंड से डॉ. मैथ्यू फिलिप्स, फिलीपींस से डॉ. डॉन एगकोपरा थे, जो दोनों न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डॉ. एंजेला स्टैंटन और एमी बर्जर भी केटोजेनिक आहार का उपयोग कर रहे हैं। कम कार्ब का एक और संस्करण जिसे मांसाहारी आहार कहा जाता है, कई ऑटोइम्यून स्थितियों के लिए उपयोगी पाया गया है। न्यूजीलैंड के एमडी डॉ. एंथनी चाफ़ी और यूएसए के शोधकर्ता क्रेग एमेरिच इस विषय पर बात कर रहे हैं।

Also Read: लिस्टिंग पर क्या बोल गए निखिल कामथ !

नेफ्रोलॉजिस्ट

नेफ्रोलॉजिस्ट, एमडी, शोधकर्ताओं ने सीकेडी (क्रोनिक किडनी रोग) और पीकेडी (पॉलीसिस्टिक किडनी रोग) स्थितियों के लिए कम कार्ब और पर्याप्त प्रोटीन आहार के लाभों के बारे में भी बात की। डॉ. आलोक गुप्ता, डॉ. पेनी फिगट्री और डॉ. थॉमस वेइम्ब्स ने इस विषय पर बात की। हमारे पास डॉ. डेविड कैवन और डॉ. मारिएला ग्लैंड्ट दोनों एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे जो टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए कम कार्बोहाड्रेट के लाभ पर बात कर रहे थे। हमारे पास शीर्ष कैंसर शोधकर्ता डॉ. थॉमस सेफ्राइड, डॉ. नशा विंटर्स, डॉ. एलेक्स पेत्रुशेव्स्की थे जो कैंसर के बारे में बात कर रहे थे और कैसे केटोजेनिक आहार इस बीमारी में अतिरिक्त मदद कर सकता है। भारत से हमारे पास डॉ. परीक्षित भट्टाचार्य, डॉ. किशलय, डॉ. दीप्ति अरोड़ा, डॉ. पी.वी. सत्यनारायण, डॉ. लिली किशवानी अपने रोगियों में कम कार्ब अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे। हमारे साथ अनुप चौधरी और अभिनव पठारे अपने पहले भारतीय मधुमेह रिवर्सल केस स्टडी प्रकाशन के बारे में बात कर रहे थे

advertisement

सवाल- पूरी दुनिया में Longevity को लेकर नए बातें की जा रही हैं। इसमें डाइट का कितना रोल हो सकता है। क्या मनुष्य 100 साल तक बिना बीमार हुए जी सकता है

जवाब- आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यायाम, तनाव प्रबंधन और पर्याप्त नींद के साथ-साथ कम शर्करा, परिष्कृत खाद्य पदार्थ, परिष्कृत तेल, शून्य अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ और पर्याप्त प्रोटीन और वसा वाले स्वस्थ आहार की आवश्यकता होती है।

सवाल- दिल की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों में लो कार्बोहाइट्रेड डाइट का कितना रोल हो सकता है

जवाब- विशेषकर कैंसर और हृदय रोग में कम कार्ब आहार की भूमिका को अधिक से अधिक पहचाना जा रहा है।
सभी अध्ययनों में जहां उन्होंने हृदय रोग के विभिन्न जोखिमों की तुलना की, यह पाया गया कि रक्त शर्करा हृदय रोग के लिए सबसे अधिक जोखिम पैदा करता है और इसलिए रक्त शर्करा में सुधार करके कम कार्ब आहार हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। हाल ही में कैंसर को आनुवंशिक रोग के बजाय चयापचय रोग के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए कम चीनी, रिफाइंड तेल वाला आहार लें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। यह बात भी कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने कही है।

advertisement

सवाल- जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं उनके लिए आप किस तरह के खान-पान का समर्थन करेंगे।

जवाब- मैंने शेयर बाजार में लोगों को ज्यादातर समय अत्यधिक तनाव में रहते देखा है। साथ ही अधिकांश का जीवन गतिहीन होता है।तनाव से राहत पाने के लिए वे अत्यधिक मीठी चीजें या स्नैक्स भी खाते हैं। चीनी कई लोगों को कम सचेत कर सकती है। वे एक ऐसे आहार की योजना बना सकते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के साथ-साथ सतर्क भी रख सके। उन्हें घर पर बने खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक भोजन में प्रोटीन शामिल करना चाहिए। उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन कई लोगों को उनींदा और उनींदा बना सकता है। इसलिए अधिक प्रोटीन इन लक्षणों को कम कर सकता है। मीठे पेय की तुलना में चुटकी भर नमक के साथ अधिक नींबू पानी उन्हें सतर्क रहने में मदद कर सकता है

advertisement

सवाल- अगर किसी व्यक्ति का वजह 80 किलोग्राम है तो क्या उसे प्रतिदिन 80 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। लोग हाई प्रोटीन डाइट के नुकसान भी बताने लगे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है।

जवाब- यह 1 ग्राम/किग्रा शरीर के वजन के बराबर आता है। भारत में हम अधिकांश लोग इसका सेवन नहीं करते हैं। कई लोग इस लक्ष्य के 50% से भी कम में होंगे। अगर हम 1 ग्राम/किलोग्राम शरीर के वजन तक भी पहुंचने में सक्षम हैं तो यह एक बड़ी जीत होगी।
अतिरिक्त प्रोटीन के बारे में चिंता न करें. हम वास्तविक खाद्य पदार्थों के साथ उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमें प्रोटीन के साथ तृप्ति के मजबूत संकेत मिलते हैं। प्रोटीन का अधिक सेवन करना कठिन है। उच्च प्रोटीन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में अधिकांश बातें मिथक हैं और वैज्ञानिक रूप से किए गए अच्छे अध्ययनों से समर्थित नहीं हैं।

सवाल- बाजार में इन दिनों प्रोटीन डाइट का विकल्प प्रोटीन पाउडर है, क्या ये सेफ हैं और इनको लेना चाहिए या नहीं
प्रोटीन पाउडर जिम जाने वालों द्वारा लिया जाता है जहां उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले मट्ठे की आवश्यकता होती है जो उनके लिए आवश्यक हो सकता है। आइए हममें से बाकी लोगों के लिए वास्तविक खाद्य पदार्थों से प्रोटीन प्राप्त करें। कई प्रोटीन शक्तियों में वास्तव में शर्करा और कम अवशोषित पादप प्रोटीन हो सकते हैं। उन पर पैसे बर्बाद करने से बचें. लेबल ध्यान से पढ़ें। प्रोटीन पाउडर की जरूरत विशेष आबादी को भी हो सकती है जो गंभीर बीमारियों से उबर रहे हैं।

advertisement

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 9, 2024