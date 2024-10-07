RVNL Share News: रेल विकास निगम 8 प्रतिशत गिरा, होल्ड करें या बेंच दें

रेल विकास निगम के शेयर की कीमत में 7.8% की गिरावट आई है और यह वर्तमान में ₹454 के आसपास पहुंच गया है। पिछले एक साल में, रेल विकास निगम ₹172.4 से ₹470.0 तक बढ़ा है, इस स्टॉक में 172.7% की तेजी आई है।

RVNL Business Update

रेल विकास निगम का शुद्ध लाभ जून 2024 को समाप्त तिमाही में साल दर साल 33.7% गिरकर ₹2,226 मिलियन हो गया, जबकि एक साल पहले यह ₹3,355 मिलियन था। शुद्ध बिक्री इस अवधि के दौरान 26.9% घटकर ₹40,738 मिलियन हो गई, जबकि अप्रैल-जून 2023 में यह ₹55,716 मिलियन थी।

रेल विकास निगम ने शुद्ध लाभ

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, रेल विकास निगम ने शुद्ध लाभ में 17.3% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹15,745 मिलियन था, जबकि FY23 के दौरान यह ₹13,418 मिलियन था। कंपनी का राजस्व FY24 के दौरान 7.9% बढ़कर ₹218,892 मिलियन हो गया।

रेल विकास निगम का वर्तमान प्राइस टू अर्निंग्स अनुपात, पिछले 12 महीनों की आय पर आधारित, 72.2 है।