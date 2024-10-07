scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRVNL Share News: रेल विकास निगम 8 प्रतिशत गिरा, होल्ड करें या बेंच दें

RVNL Share News: रेल विकास निगम 8 प्रतिशत गिरा, होल्ड करें या बेंच दें

रेल विकास निगम के शेयर की कीमत में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह वर्तमान में ₹454 के आसपास पहुंच गया है। पिछले एक साल में, रेल विकास निगम ₹172.4 से ₹470.0 तक बढ़ा है, इस स्टॉक में 172.7% की तेजी आई है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 15:46 IST

रेल विकास निगम के शेयर की कीमत में 7.8% की गिरावट आई है और यह वर्तमान में ₹454 के आसपास पहुंच गया है। पिछले एक साल में, रेल विकास निगम ₹172.4 से ₹470.0 तक बढ़ा है, इस स्टॉक में 172.7% की तेजी आई है।

RVNL Business Update

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

रेल विकास निगम का शुद्ध लाभ जून 2024 को समाप्त तिमाही में साल दर साल 33.7% गिरकर ₹2,226 मिलियन हो गया, जबकि एक साल पहले यह ₹3,355 मिलियन था। शुद्ध बिक्री इस अवधि के दौरान 26.9% घटकर ₹40,738 मिलियन हो गई, जबकि अप्रैल-जून 2023 में यह ₹55,716 मिलियन थी।

रेल विकास निगम ने शुद्ध लाभ

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, रेल विकास निगम ने शुद्ध लाभ में 17.3% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹15,745 मिलियन था, जबकि FY23 के दौरान यह ₹13,418 मिलियन था। कंपनी का राजस्व FY24 के दौरान 7.9% बढ़कर ₹218,892 मिलियन हो गया।

रेल विकास निगम का वर्तमान प्राइस टू अर्निंग्स अनुपात, पिछले 12 महीनों की आय पर आधारित, 72.2 है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 7, 2024