RVNL को दक्षिण रेलवे से 239 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिला,शेयर में 3% की तेजी

कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 43.16 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 1.56 रही। आज बीएसई पर इस शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, जहां करीब 13.36 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 10 लाख शेयरों से कहीं ज़्यादा था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 24, 2024 18:15 IST
RVNL को दक्षिण रेलवे से 239 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिला,शेयर में 3% की तेजी

RVNL को दक्षिण रेलवे से 239 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिल है जिसके कारण शेयर में 3% की तेजी देखने को मिल रही हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने बुधवार को दक्षिण रेलवे से 239.10 करोड़ रुपये मूल्य का नया ऑर्डर मिलने की घोषणा की। सरकारी कंपनी ने कहा, "यह सूचित किया जाता है कि आरवीएनएल दक्षिण रेलवे में सेलम डिवीजन के जोलारपेट्टई जंक्शन से इरोड जंक्शन तक स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के प्रावधान के लिए दक्षिण रेलवे से सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (एल1) के रूप में उभरी है।" इससे पहले दिन में, आरवीएनएल ने घोषणा की कि केआरडीसीएल के साथ उसके संयुक्त उद्यम को दक्षिणी रेलवे से "इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास" के लिए 438.96 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। संयुक्त उद्यम में केआरडीसीएल की 51% हिस्सेदारी है, जबकि आरवीएनएल के पास उद्यम में शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

शेयर

आज शेयर 2.58 फीसदी चढ़कर 284.45 रुपये पर बंद हुआ। मार्च 2024 तक कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 72.84 फीसदी थी।तकनीकी सेटअप पर, काउंटर 5-दिन, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा था। स्टॉक का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 68.49 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है। कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 43.16 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 1.56 रही। आज बीएसई पर इस शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, जहां करीब 13.36 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 10 लाख शेयरों से कहीं ज़्यादा था। इस काउंटर पर कुल कारोबार 37.80 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 59,308.40 करोड़ रुपये हो गया

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
