Cyient DLM Share Update: चौथी तिमाही की आय में 13% की तेजी

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Cyient ने मार्च 2024 तिमाही के शुद्ध लाभ में 80.2% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि के बाद अब इस स्टॉक ने 13% की उछाल आई। इसी तिमाही में 12.6 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के मुकाबले Q4 में Cyient DLM का शुद्ध लाभ बढ़कर 22.7 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 277.4 करोड़ रुपये के मुकाबले Q4 में परिचालन से राजस्व 30.4% बढ़कर 361.8 करोड़ रुपये हो गया।

साइएंट डीएलएम के शेयर

साइएंट डीएलएम के शेयर बीएसई पर 13.41% बढ़कर 779.55 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 5808.38 करोड़ रुपये हो गया। साइएंट डीएलएम के कुल 1.68 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 12.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

छह महीने में शेयर में 11% की बढ़ोतरी हुई है। तकनीकी रूप से, साइएंट डीएलएम का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 35.2 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट ज़ोन में है और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में। स्टॉक का बीटा 0.5 है, जो एक साल में कम अस्थिरता दर्शाता है। स्टॉक 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन की चलती औसत से नीचे है।

चौथी तिमाही में EBITDA

चौथी तिमाही में EBITDA 18.8% बढ़कर 37.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 31.9 करोड़ रुपये था। पिछली तिमाही में EBITDA मार्जिन 10.5% रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 11.5% था। EBITDA ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय है।