Ambuja Cement Share Price: शेयर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे, अडानी के इस शेयर का आगे क्या होगा?

Ambuja Cements Limited के शेयरों ने बुधवार के कारोबार में अपने एक साल के उच्चतम स्तर को छुआ। शेयर 1.49% बढ़कर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 645.90 रुपये पर पहुंच गया। अरबपति Gautam Adani के परिवार ने हाल ही में अंबुजा सीमेंट्स में 6,661 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे इसकी हिस्सेदारी 63.15% से बढ़कर लगभग 67% हो गई है। अंबुजा ने बताया कि इसने वारंट को शेयरों में बदलकर हिस्सेदारी बढ़ाई है।

विनिर्माण क्षमता

अडानी परिवार को उम्मीद है कि सीमेंट निर्माता अपनी विनिर्माण क्षमता को 31 दिसंबर 2023 तक 76.1 एमटीपीए से बढ़ाकर 2028 तक 140 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) कर देगा। 2022 में, अडानी समूह ने स्विस दिग्गज होल्सिम से अंबुजा और एसीसी को खरीदने के लिए 10.5 बिलियन डॉलर के सौदे के साथ सीमेंट क्षेत्र में प्रवेश किया।

विश्लेषकों

विश्लेषकों का इस काउंटर पर काफी हद तक सकारात्मक रुख रहा। जियोजित फाइनेंशियल के सीनियर वीपी गौरांग शाह ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "सीमेंट क्षेत्र हमारे रडार पर रहा है। स्टॉक-विशिष्ट मोर्चे पर, हम अंबुजा सीमेंट्स पर सकारात्मक बने हुए हैं।" उन्हें उक्त सेगमेंट से एसीसी लिमिटेड के शेयर भी पसंद आए।