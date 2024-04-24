कौन है TINA? जिसने बढ़ाई Gold की कीमतें

पिछले तीन दिन से सोने के दाम में गिरावट जारी है। पिछले 3 दिनों में सोना 2000 रुपए की कमी आई है। MCX पर गोल्‍ड आज गिरकर ₹70,461 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है। वहीं सिल्‍वर के दाम की बात करें तो इसके दाम भी नीचे आए हैं और 1000 रुपये टूट गए हैं। एक मार्च को गोल्ड प्राइस 63,563 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, उसके बाद से एक महीने के अंदर गोल्ड प्राइस में जबरदस्त तेजी आई। वहीं 12 अप्रैल को सोने के भाव ने ₹73,958 के उच्चतम स्तर को छूआ। पहले तो लोगों को इस तेजी की वजह समझ में नहीं आई। कुछ जानकारों के मानें तो इसका कारण बिगड़ते वैश्विक माहौल को बताया गया। लेकिन इसका एक और बड़ा कारण है, जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते हैं। कौन है वो? उस वजह का नाम है TINA.. कौन है ये टीना? क्या कोई लड़की है? आखिर ये टीना है कौन और किस तरह से लोग टीना के चलते धड़ाधड़ गोल्ड खरीद रहे हैं?

टीना (TINA)

टीना (TINA) का मतलब है There is no alternative. T - There, I - is, N - No, A - alternative .. दरअसल भविष्य की संभावित अनिश्चिताओं के चलते, डरे हुए लोग निवेश के सबसे सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट गोल्ड में निवेश करना बेहतर समझते हैं। ऐसे मौके पर लोगों को लगता है कि दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, इसी का मतलब होता है There is no alternative.. इसी वजह दुनिया के देशों ने दबादब गोल्ड खरीदा। यहां तक के भारत के पड़ोसी देश चीन के लोगों के दिलो-दिमाग पर टीना का बेहद प्रभाव देखने को मिला है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई कि 2023 में चीन सोने का सबसे बड़ा कंजम्प्शन बन गया है। चीन के लोगों ने कुल 630 टन सोना खरीदा, जबकि भारतीयों ने 562 टन खरीदा। चीन में रिटेल दुकानदारों, निवेशकों, फ्यूचर ट्रेडरों, केंद्रीय बैंकों को सोना खरीदने को मजबूर कर दिया। जिसके चलते ही गोल्ड के भाव भागने लगे।

इतना बड़ा आंकड़ा

चीन में सोने के आभूषण, Bars और सिक्कों की खरीद में पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है। बीजिंग की सोने के गहनों की मांग 10% तक बढ़ गई है। जबकि चीन के मुकाबले भारत में ये मांग कम हुई है। चीन में बार और कॉइन में निवेश की बात करें तो ये 28% तक बढ़ी है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में हॉन्ग कॉन्ग के प्रीशियर मेटल्स इनसाइट लिमिटेड के हवाले से एक अहम बात छपी है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ समय में ये भाव और भी बढ़ सकते हैं. उन्होंने कहा, मांग और बढ़ने के आसार नजर आते हैं।

Kedia Advisory के फाउंडर

यहां हमने Kedia Advisory के फाउंडर एंड डायरेक्टर अजय केडिया से भी बात की। हमने समझने की कोशिश की आखिर गोल्ड में ये तेजी आगे जारी रहेगी या नमी देखने को मिल सकती है? उनका कहना है कि अगर किसी को ज्‍वैलरी खरीदना जरूरी है तो बिलकुल खरीदना चाहिए, क्‍योंकि अभी कीमतें नीचे आने का इंतजार करना सही नहीं है। सोने की कीमतों में थोड़ी-बहुत नरमी अगस्‍त के बाद ही दिखेगी, लेकिन वह भी अस्‍थायी होगी।