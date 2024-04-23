M&M Finance Latest News: एक ब्रांच में हो गया 150 करोड़ का घोटाला

बैंकिंग सेक्टर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिसके चलते इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। हम यहां बात कर रहे हैं नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी Mahindra & Mahindra Financial Services Limited की। इस कंपनी से जुड़ी ऐसी खबर आई कि कंपनी ने अपने चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स भी टाल दिए है। क्या है पूरा मामला, आइये समझते हैं?

ब्रांच में बड़ा घोटाला

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की North East region यानि उत्तर पूर्व क्षेत्र की ब्रांच में बड़ा घोटाला सामने आया है। ये धोखाधड़ी करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में कंपनी की एक ब्रांच में धोखाधड़ी का पता चला। कंपनी के जरिए retail vehicle loans के संबंध में धोखाधड़ी में KYC documents की जालसाजी की गई थी, जिससे कंपनी के चलते पैसों का गबन हुआ। यानि फर्जी नाम के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए फिर फर्जी लोन बांटे गए। जिसमें कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। कंपनी का अनुमान है कि 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है, मामले की जांच एडवांस स्टेज में है। ये पूरा फ्रॉड जनवरी-मार्च तिमाही में ही हुआ है।

एक्सचेंज फाइलिंग

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने आगे कहा कि मामले की जांच चल रही है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयों की पहचान की गई है। इन सुधारों को लागू किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी शामिल है। हालांकि कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में गिरफ्तारी के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

शेयर बाजार को दी सूचना

इसके साथ ही कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि मार्च 2024 के चौथे क्वार्टर के वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिए 23 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक को अब बाद की तारीख के लिए टाल दिया गया है, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। यानि कंपनी ने धोखाधड़ी का पता चलने के बाद होने वाली अपनी बोर्ड बैठक स्थगित कर दी है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का बयान

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से ये भी बयान आया है कि कंपनी की ऑडिट कमेटी 23 अप्रैल 2024 को होने वाली बोर्ड बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित अन्य सभी मामलों पर विचार करेगी, जिसमें कुल उधार सीमा में बढ़ोतरी और नॉन कन्वर्टर डिबेंचर जारी करने के जरिए से पैसा जुटाना शामिल है। हालांकि धोखाधड़ी के मामले को ध्यान में रखते हुए बोर्ड बैठक में Q4FY24 के रिजल्ट, डिविडेंड की सिफारिश, AGM और संबंधित मामलों पर चर्चा नहीं होगी।

इंट्रा डे के दौरान

मंगलवार को, BSE पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में इंट्रा डे के दौरान 7% की गिरावट देखने को मिली।