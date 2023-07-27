OFS की घोषणा के बाद RVNL करीब 7% गिरा
बीएसई को एक फाइलिंग में, आरवीएनएल ने कहा कि उनकी सरकार रेल विकास निगम के 70,890,683 शेयर बेचेगी, जो कंपनी की कुल भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी का 3.40% है।
रेलवे पीएसयू के दो दिवसीय ऑफर (OFS) शुरू होते ही रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में 7 फीसदी की गिरावट आई। सुबह 9.42 बजे तक इश्यू को 1,31,731 शेयरों के लिए बोलियां मिल चुकी थीं, जो कुल 63,801,615 शेयरों के इश्यू साइज का 0.21 फीसदी था। सरकार रेलवे पीएसयू में 5.36 फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है और इसके लिए न्यूनतम कीमत 119 रुपये तय की है।
Also Read: GIFT NIFTY हरे निशान में, फेड के फैसले के बाद डॉलर फिसला, कैसी रहेगी निफ्टी की चाल?
आज ओएफएस में केवल गैर-खुदरा ( नॉन रिटेल) निवेशक ही भाग ले सकते हैं। स्टॉक 6.58% गिरकर 125.50 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया है। बीएसई को एक फाइलिंग में, आरवीएनएल ने कहा कि उनकी सरकार रेल विकास निगम के 70,890,683 शेयर बेचेगी, जो कंपनी की कुल भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी का 3.40ज्ञ है।