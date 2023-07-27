OFS की घोषणा के बाद RVNL करीब 7% गिरा

scorecardresearch
बीएसई को एक फाइलिंग में, आरवीएनएल ने कहा कि उनकी सरकार रेल विकास निगम के 70,890,683 शेयर बेचेगी, जो कंपनी की कुल भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी का 3.40% है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2023 14:22 IST
रेलवे पीएसयू के दो दिवसीय ऑफर (OFS) शुरू होते ही रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में 7 फीसदी की गिरावट आई। सुबह 9.42 बजे तक इश्यू को 1,31,731 शेयरों के लिए बोलियां मिल चुकी थीं, जो कुल 63,801,615 शेयरों के इश्यू साइज का 0.21 फीसदी था। सरकार रेलवे पीएसयू में 5.36 फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है और इसके लिए न्यूनतम कीमत 119 रुपये तय की है।

Also Read: GIFT NIFTY हरे निशान में, फेड के फैसले के बाद डॉलर फिसला, कैसी रहेगी निफ्टी की चाल?

आज ओएफएस में केवल गैर-खुदरा ( नॉन रिटेल) निवेशक ही भाग ले सकते हैं। स्टॉक 6.58% गिरकर 125.50 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया है। बीएसई को एक फाइलिंग में, आरवीएनएल ने कहा कि उनकी सरकार रेल विकास निगम के 70,890,683 शेयर बेचेगी, जो कंपनी की कुल भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी का 3.40ज्ञ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 27, 2023