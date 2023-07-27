GIFT NIFTY हरे निशान में, फेड के फैसले के बाद डॉलर फिसला, कैसी रहेगी निफ्टी की चाल?

एशियाई बाजारों के पॉजिटिव में रहने के कारण आज भारत में भी शेयर बाजार बाजार के ऊपर खुलने की संभावना है। हालाँकि, अमेरिकी शेयरों में मिलाजुला कारोबार देखने को मिला । अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की और आगे एक और दर बढ़ोतरी का सुझाव दिया।

बुधवार को निफ्टी में सीमित हलचल दिखी क्योंकि निवेशक फेडरल रिजर्व के दर फैसले का इंतजार कर रहे थे।

फेड की ब्याज दरों के बाद एशियाई शेयर गुरुवार को बढ़त के साथ खुले, क्योंकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की काफी संतुलित टिप्पणियों का स्वागत किया। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.64 प्रतिशत ऊपर था। जापान का निक्केई 0.07 प्रतिशत बढ़ा; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.72 प्रतिशत बढ़ा; न्यूज़ीलैंड का डीजे 0.58 प्रतिशत उन्नत हुआ; चीन का शंघाई 0.20 प्रतिशत बढ़ा; हांगकांग का हैंग सेंग 0.66 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.81 प्रतिशत चढ़ गया।

आपूर्ति कड़ी होने से तेल की कीमतें बढ़ीं

गुरुवार को तेल की कीमतें बढ़ीं, ब्रेंट क्रूड वायदा 36 सेंट या 0.4 प्रतिशत बढ़कर 0101 जीएमटी पर .28 बैरल पर था, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 48 सेंट या 0.6 प्रतिशत बढ़कर .26 बैरल पर पहुंच गया।

रेट बढ़ने के बाद डॉलर फिसला

फेड रेट बढ़ने के बाद डॉलर बैकफुट पर था। डॉलर सूचकांक पिछली बार 0.04 प्रतिशत गिरकर 101.06 पर था, जबकि स्टर्लिंग .2935 पर स्थिर था।

यूएस फेड ने ब्याज दर 25 बीपीएस बढ़ाई

फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों में चौथाई प्रतिशत की बढ़ोतरी की और फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि मुद्रास्फीति को अमेरिकी केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत के लक्ष्य पर 'विश्वसनीय रूप से' वापस लाने के लिए अर्थव्यवस्था को अभी भी धीमा करने और श्रम बाजार को कमजोर करने की जरूरत है। फेड की पिछली 12 बैठकों में यह 11वीं बढ़ोतरी है, जिससे बेंचमार्क रात्रिकालीन ब्याज दर 5.25-5.50 प्रतिशत के दायरे में आ गई है।

नेटवेब टेक्नोलॉजीज आज सूचीबद्ध होगी

नेटवेब टेक्नोलॉजीज गुरुवार को दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत करेगी। कंपनी की प्राथमिक हिस्सेदारी की बिक्री 475-500 रुपये प्रति शेयर की रेंज में की गई थी, जिसे इसके विशिष्ट बिजनेस मॉडल की बदौलत 17-19 जुलाई के बीच बोली प्रक्रिया के दौरान निवेशकों से बहुत मजबूत प्रतिक्रिया मिली थी। इश्यू को कुल मिलाकर 90.55 गुना सब्सक्राइब किया गया था. अपनी लिस्टिंग से एक दिन पहले, कंपनी ग्रे मार्केट में 390-400 रुपये के प्रीमियम पर थी।

Q1 परिणाम आज

बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, मैक्रोटेक डेवलपर्स, श्रीराम फाइनेंस, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, इंडियन होटल्स कंपनी, इंडस टावर्स, इंडियन बैंक, एसीसी, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, फोर्जिंग्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, सुंदरम फास्टनर्स, डॉ. लाल पैथलैब्स और आईआईएफएल फाइनेंस उन कंपनियों में शामिल हैं जो दिन के दौरान जून 2023 तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा करेंगी।

F&O प्रतिबंध में स्टॉक

तीन स्टॉक - आरबीएल बैंक, डेल्टा कॉर्प और सन टीवी नेटवर्क- को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा गुरुवार, 27 जुलाई के लिए एफ एंड ओ सेगमेंट के बैन में रखा गया है।

डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे टूटा

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और आयातकों की ओर से महीने के अंत में डॉलर की मांग के कारण बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर 82.01 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि घरेलू इक्विटी बाजार से सकारात्मक संकेत और विदेशी फंडों के प्रवाह से रुपये को समर्थन मिला, हालांकि निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर के फैसले से पहले सावधानी से कारोबार किया।

