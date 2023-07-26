Bajaj Finance Q1 परिणाम: प्रॉफिट 32% बढ़कर 3,437 करोड़ रुपये, स्टॉक गिरा
बजाज फाइनेंस ने कहा कि 30 जून को उसका एनपीए 0.87 प्रतिशत (शुद्ध एनपीए 0.31 प्रतिशत) पर सबसे कम था, जबकि 30 जून को यह 1.25 प्रतिशत (शुद्ध एनपीए 0.51 प्रतिशत) था। बजाज फाइनेंस ने कहा कि इसकी स्टेज 3 संपत्तियां हैं। 30 जून को 2,539 करोड़ रुपये के मुकाबले 30 जून को 2,348 करोड़ रुपये था।
Bajaj Finance ने बुधवार को प्रॉफिट में साल-दर-साल 32 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 3,437 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2,596 करोड़ रुपये थी। तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज आय (NII) सालाना आधार पर 26 फीसदी बढ़कर 8,398 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 6,640 करोड़ रुपये थी। जून तिमाही में बुक किए गए नए ऋण 34% बढ़कर 99.4 लाख हो गए, जो एक साल पहले की तिमाही में 74.2 लाख थे। यह किसी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक नया ऋण Disburshment था।
Also Read: Tata Motors डीवीआर में 18% का उछाल, अगर आपके पास भी है स्टॉक्स तो क्या करें ?
बजाज फाइनेंस ने कहा कि 30 जून को उसका एनपीए 0.87% (शुद्ध एनपीए 0.31% ) पर सबसे कम था, जबकि 30 जून को यह 1.25% (शुद्ध एनपीए 0.51%) था। बजाज फाइनेंस ने कहा कि इसकी स्टेज 3 संपत्तियां हैं। 30 जून को 2,539 करोड़ रुपये के मुकाबले 30 जून को 2,348 करोड़ रुपये था। ग्रामीण B2C कारोबार को छोड़कर सभी व्यवसायों में जोखिम मेट्रिक्स मजबूत थे, इसमें कहा गया है कि एनबीएफसी ने ग्रामीण B2C कारोबार में जोखिम भरे कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप धीमी वृद्धि हुई है। नतीजों के बाद बीएसई पर स्टॉक 1.56 फीसदी गिरकर 7,486 रुपये के स्तर पर आ गया।