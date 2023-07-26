Tata Motors डीवीआर में 18% का उछाल, अगर आपके पास भी है स्टॉक्स तो क्या करें?
आज के कारोबारी सत्र में Tata Motors डीवीआर के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक आज करीब 17.93% से उछलकर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 440 रुपये पर पहुंच गया। डीवीआर के शेयरों को टाटा मोटर्स के शेयर में बदलने के फैसले के बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। नई व्यवस्था के अनुसार, टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयरधारकों को प्रत्येक 10 टाटा मोटर्स डीवीआर के बदले टाटा मोटर्स के 7 शेयर प्राप्त होंगे।
