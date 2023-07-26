Tata Motors डीवीआर में 18% का उछाल, अगर आपके पास भी है स्टॉक्स तो क्या करें?

आज के कारोबारी सत्र में Tata Motors डीवीआर के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक आज करीब 17.93% से उछलकर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 440 रुपये पर पहुंच गया। डीवीआर के शेयरों को टाटा मोटर्स के शेयर में बदलने के फैसले के बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। नई व्यवस्था के अनुसार, टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयरधारकों को प्रत्येक 10 टाटा मोटर्स डीवीआर के बदले टाटा मोटर्स के 7 शेयर प्राप्त होंगे।

साधारण शेयर शुरू में टाटा मोटर्स द्वारा 2008 में जारी किए गए थे, इसके बाद 2010 में शेयर बिक्री और 2015 में राइट्स इश्यू जारी किया गया था। पिछले साल नवंबर में, टाटा मोटर्स ने अपने अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट (ADR) को डीलिस्ट करने के अपने इरादे का खुलासा किया था। एडीआर की डीलिस्टिंग के साथ-साथ, यह फैसला टाटा मोटर्स के इक्विटी शेयरों के व्यापार को सरल, सुव्यवस्थित और Consolidate भी करेगा।