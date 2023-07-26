Reliance Retail में निवेश की खबरों के बीच RIL में 3% की तेजी

Reliance Industries Limited (RIL) के शेयरों में बुधवार को चार दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया और अचानक 3% की तेजी आ गई। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कंपनी में निवेश करने की इच्छा जताई है और जल्द ही इस निवेश का ऐलान हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पिछले दौर की तुलना में लगभग दोगुना होगा जो तीन साल पहले बढ़ाया गया था।ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश फंड ने 2020 में रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 2.04% हिस्सेदारी के लिए 1.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया। उस सौदे में कंपनी का मूल्य लगभग $62.4 बिलियन था। QIA ने उस दौर में निवेश नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के बाद, बीएसई पर ये स्टॉक 2.51% बढ़कर 2,547.25 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस सप्ताह की शुरुआत में, विदेशी ब्रोकरेज कंपनी Nomura India ने कहा था कि Jio Financial Services (जेएफएस) के विलय के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में और अधिक अनलॉकिंग हो सकती है।

रिलायंस रिटेल के लिए, नोमुरा इंडिया ने 7.1% के मार्जिन के साथ 3.3 लाख करोड़ रुपये के राजस्व और 23,300 करोड़ रुपये के एबिटा का अनुमान लगाया है। FY25 के लिए, इसने 7.3% के मार्जिन के साथ कुल राजस्व 3.99 लाख करोड़ रुपये और एबिटा 29,300 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

