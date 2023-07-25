scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोइलेक्ट्रिक मेकर BYD की आखिर क्यों हो गई नो एंट्री?

इलेक्ट्रिक मेकर BYD की आखिर क्यों हो गई नो एंट्री?

रॉयटर्स के मुताबिक, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर BYD और हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की योजना को खारिज कर दिया। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। आमतौर चीनी निवेश के प्रस्तावों को गृह मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। BYD से पहले MG को भी भारतीय कंपनियों द्वारा खरीदे जाने की खबरें हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 25, 2023 15:15 IST
BYD मोटर्स की योजना भारत सरकार ने खारिज कर दी है
BYD मोटर्स की योजना भारत सरकार ने खारिज कर दी है

BYD की इंडिया में निवेश योजनाओं को झटका लगा है। करीब एक अरब डॉलर की लागत से ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD मोटर्स की योजना भारत सरकार ने खारिज कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर BYD और हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की योजना को खारिज कर दिया। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है।

advertisement

Also Read: लॉन्चिंग से पहले ही 19 लाख लोगों ने बुक किया Tesla का इलेक्ट्रिक-Cybertruck

आमतौर चीनी निवेश के प्रस्तावों को गृह मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। BYD से पहले MG को भी भारतीय कंपनियों द्वारा खरीदे जाने की खबरें हैं। पिछले साल सरकार कथित वित्तीय अनियमतताओं को लेकर MG Motor India Pvt. की जांच चल रही थी। एमजी मोटर ने तब से कारोबार में अपनी 100% हिस्सेदारी से कम करने की योजना की घोषणा की है और कई कंपनियां इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। इस फैसले के बाद BYD की इंडिया एंट्री को झटका लगा है। कंपनी भारत में एक साल में करीब एक लाख वाहन बेचने का सपना देख रही थी।

फैसले के बाद BYD की इंडिया एंट्री को झटका लगा है
फैसले के बाद BYD की इंडिया एंट्री को झटका लगा है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 25, 2023