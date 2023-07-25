इलेक्ट्रिक मेकर BYD की आखिर क्यों हो गई नो एंट्री?

BYD की इंडिया में निवेश योजनाओं को झटका लगा है। करीब एक अरब डॉलर की लागत से ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD मोटर्स की योजना भारत सरकार ने खारिज कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर BYD और हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की योजना को खारिज कर दिया। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है।

आमतौर चीनी निवेश के प्रस्तावों को गृह मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। BYD से पहले MG को भी भारतीय कंपनियों द्वारा खरीदे जाने की खबरें हैं। पिछले साल सरकार कथित वित्तीय अनियमतताओं को लेकर MG Motor India Pvt. की जांच चल रही थी। एमजी मोटर ने तब से कारोबार में अपनी 100% हिस्सेदारी से कम करने की योजना की घोषणा की है और कई कंपनियां इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। इस फैसले के बाद BYD की इंडिया एंट्री को झटका लगा है। कंपनी भारत में एक साल में करीब एक लाख वाहन बेचने का सपना देख रही थी।