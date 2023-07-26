scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारयथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ आज से खुला

यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ आज से खुला

यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज प्राथमिक बाजारों के माध्यम से लगभग 687 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें 490 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयरों की बिक्री और विमला त्यागी सहित इसके प्रमोटरों द्वारा लगभग 65.52 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 26, 2023 10:21 IST
यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ आज से खुला
यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ आज से खुला

यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज का आईपीओ आज से खुल रहा है। इस कंपनी ने 50 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ इश्यू के लिए प्राइस बैंड 285-300 रुपये निर्धारित किया है। यह आईपीओ शुक्रवार, 28 जुलाई को समाप्त होगा।

Also Read: Yatharth Hospital के आने वाले IPO पर Exclusive Interview

advertisement

यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज प्राथमिक बाजारों के माध्यम से लगभग 687 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें 490 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयरों की बिक्री और विमला त्यागी सहित इसके प्रमोटरों द्वारा लगभग 65.52 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल है। 

यथार्थ अस्पताल एक अस्पताल श्रृंखला है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में स्थित चार-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल संचालित करती है। कंपनी ने हाल ही में अपने संचालन और सेवाओं का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के ओरछा में 305 बिस्तरों वाले मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल का अधिग्रहण किया है।

Also Read: SEBI बिछाएगी नियमों का जाल! किसके लिए ?

इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी और/या उसकी सहायक कंपनियों, अर्थात् एकेएस मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर और रामराजा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर द्वारा लिए गए उधार के पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान के लिए किया जाएगा। 

आईपीओ से पहले, यथार्थ हॉस्पिटल ने 205.96 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 18 एंकर निवेशकों को 300 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 68,65,506 इक्विटी शेयर आवंटित किए। इनमें प्रमुख निवेशकों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन लाइफ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ, बंधन म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ट्रू कैपिटल, कारेलियन कैपिटल, बीएनपी पारिबा, गोल्डमैन सैक्स और ज्यूपिटर इंडिया फंड शामिल हैं।

Also Read: DGCA ने SpiceJet को निगरानी से हटाया, शेयर में तेजी

इश्यू का कुल 50 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित है। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) का कोटा 15 प्रतिशत निर्धारित है। बाकी 35 फीसदी शेयर खुदरा निवेशकों को आवंटित किए जाएंगे।

इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज, एंबिट और आईआईएफएल सिक्योरिटीज इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया को इश्यू के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टॉक को बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) दोनों पर सूचीबद्ध किया जाएगा, लिस्टिंग की तारीख 7 अगस्त है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 26, 2023