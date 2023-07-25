DGCA ने SpiceJet को निगरानी से हटाया, शेयर में तेजी

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को कहा कि उसने स्पाइसजेट को अपनी निगरानी व्यवस्था यानि Enhanced surveillance से हटा दिया है। पिछले साल मानसून के मौसम के दौरान कई घटनाओं के बाद एयरलाइन द्वारा अपर्याप्त रखरखाव के बारे में चिंता जताए जाने के बाद नागरिक उड्डयन नियामक ने एयरलाइन के बोइंग 737 और क्यू-400 पर 11 स्थानों पर 51 स्पॉट जांच की थी और फिर इसके बाद निगरानी व्यवस्था में रख दिया था।

डीजीसीए ने हालिया निगरानी में 23 विमानों का निरीक्षण किया और इस संबंध में 95 टिप्पणियां कीं।नागरिक उड्डयन नियामक ने कहा कि डीजीसीए दिशानिर्देशों के अनुसार निष्कर्षों को संबोधित करने के लिए एयरलाइन द्वारा उचित रखरखाव कार्रवाई की गई थी। फिलहाल एयरलाइन के कार्यों और डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद स्पाइसजेट को बढ़ी हुई निगरानी व्यवस्था से हटा दिया गया है। स्पाइसजेट के शेयर पिछले बंद से 3.21% ऊपर 30.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।