Netweb Tech आईपीओ Allotment: कैसे करें अपना आवेदन चेक

Netweb Technologies India ने अपने शेयरों के आवंटन के आधार को अंतिम रूप दे दिया है। कंपनी गुरुवार, 27 जुलाई को दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत करेगी। हाई-एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन (एचसीएस) प्रोवाइडर नेटवेब टेक्नोलॉजीज करीब 631 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपना आईपीओ लेकर आई थी। अपने बिजनेस मॉडल की बदौलत इस इश्यू को कुल मिलाकर 90.55 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बोली का नेतृत्व योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) ने किया, जिनका कोटा 220.69 गुना बुक किया गया था। इस इश्यू का ग्रे मार्केट में लगभग 370 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम चल रहा था। पिछले दो दिन में प्रीमियम मौजूदा स्तर के आसपास स्थिर बना हुआ है। ग्रे मार्केट पर नज़र रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक मजबूत लिस्टिंग पॉप दे सकती है।

जिन निवेशकों ने इश्यू के लिए बोली लगाई थी, वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइट पर आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं:

1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं

2) समस्या प्रकार के अंतर्गत, इक्विटी पर क्लिक करें

3) इश्यू नाम के तहत, ड्रॉपबॉक्स में नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का चयन करें

4) आवेदन संख्या लिखें

5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें

निवेशक इश्यू के रजिस्ट्रार, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (https://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं।

रिफंड स्टेट्स चेक करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया के पोर्टल पर जाएं।

1) लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल पर जाएं

2) ड्रॉपबॉक्स में उस आईपीओ का चयन करें जिसका नाम आवंटन को अंतिम रूप दिए जाने पर ही भरा जाएगा

3) आपको तीन मोड में से किसी एक का चयन करने की आवश्यकता हो सकती है: एप्लिकेशन नंबर, डीमैट खाता नंबर, या पैन आईडी

4) आवेदन प्रकार में, एएसबीए और गैर-एएसबीए के बीच चयन करें

5) चरण 2 में आपके द्वारा चुने गए मोड का विवरण दर्ज करें

7) सबमिट दबाएं।

जिन बोलीदाताओं को आईपीओ में आवंटन नहीं मिल सका, वे मंगलवार, 25 जुलाई को रिफंड की शुरुआत देख सकते हैं। अन्य, जिन्हें शेयर आवंटित किए जाएंगे, वे बुधवार, 26 जुलाई तक डीमैट खाते में शेयरों का क्रेडिट देख सकते हैं। आईपीओ की लिस्टिंग गुरुवार, 27 जुलाई को होने की संभावना है।