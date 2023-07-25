आज बाज़ार खुलने से पहले पढ़िए अहम ट्रिगर्स, किन कंपनियों के आएंगे नतीजे

आज विदेशी और घरेलू बाजार के सेंटीमेंट पॉजिटव हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज हैंग सैंग इंडेक्स में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। गिफ्टी निफ्टी में हल्की कमजोरी मिल रही है लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटव है।

सोमवार को निफ्टी 19672 पर बंद हुआ

सोमवार को निफ्टी 19672 पर बंद हुआ लेकिन निफ्टी फिलहाल 20 DMA के स्तर पर यानी 19423 के स्तर को बचाए हुए है। जानकारों का कहना है कि जब तक निफ्टी 20 डीएमए के स्तर को नहीं तोड़ता तब तक निफ्टी में ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। नतीजों के अलावा निवेशकों की नजर फेड बैठक पर भी है। आज अमेरिकी बाजार में गूगल की पेरेंट कंपनी Alphabet और Microsoft के नतीजे पर होगी।

आज घरेलू बाजार में जिन बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे। उनमें Tata Motors, Asian Paints, L&T और Bajaj Auto हैं। आज खबरों वाले शेयर भी जान लेते हैं।

Tata Steel: भारतीय कारोबार का प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा है जबकि यूरोपीय कारोबार में कमजोरी देखने को मिली है। सोमवार के आए नतीजों के मुताबिक कंपनी आय, मुनाफा और EBITDA अनुमान से बेहतर रहा, जबकि, 8.7% का मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहा।

Reliance Industries: कंपनी ने भारतीय डाटा सेंटर कारोबार के लिए Brookfield Infrastructure के साथ करार का एलान किया है।

ITC: डिमर्जर के बाद आज आईटीसी के शेयर पर भी नजर रहेगी। कई ब्रोकेरज हाऊस ने आईटीसी का टारगेट रिवाइज किया है।

Maruti Suzuki: कंपनी ने S-Press और Eeco के 87,599 गाड़ियों को स्टीयरिंग टाई रॉड में दिक्कत की वजह से रीकॉल किया है।

Federal Bank: QIP के जरिए 131.90 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 23.04 करोड़ शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है. इस QIP के जरिए बैंक ने कुल 3,040 करोड़ रुपए जुटाया है।

JK Paper: पिछले साल के मुकाबले कंपनी की आय 11% बढ़ी है. जबकि, इस दौरान सालाना आधार पर कुल मुनाफा भी बढ़ा है. EBITDA मार्जिन में भी 500 बेसिस प्वॉइंट का विस्तार देखने को मिला है।

SJVN: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 5,097 MW के 5 हाईड्रो प्रोजेक्ट्स का आवंटन कंपनी को किया है. इन प्रोजेक्ट्स को 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया जाएगा.