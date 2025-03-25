Smartphone की बैटरी लाइफ घटा रही है गर्मी, जानें कैसे बचाएं अपने फोन को 'Overheating' से

गर्मियों में बढ़ते तापमान से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके स्मार्टफोन को भी परेशानी हो सकती है। ज्यादा गर्मी से आपके फोन की बैटरी खराब हो सकती है, फोन की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है और फोन हैंग या लैग करने लगता है। अगर आपका स्मार्टफोन भी जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो यहां कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं, जो आपके फोन को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं।

धूप में फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें

अगर संभव हो तो कोशिश करें कि ज्यादा समय तक फोन को सीधी धूप में इस्तेमाल न करें। धूप में लंबे समय तक फोन का यूज करने से यह जल्दी Overheat हो सकता है। अगर आपको काम के दौरान धूप में फोन का इस्तेमाल करना ही है, तो उसकी ब्राइटनेस को कम कर लें या किसी छांव में जाकर काम करें।

चार्जिंग के समय फोन का कवर हटा दें

आजकल के स्मार्टफोन बहुत तेजी से चार्ज हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान ये काफी गर्म भी हो सकते हैं। अगर आपका फोन चार्जिंग के दौरान ज्यादा गर्म हो रहा है, तो उसका फोन का बैक कवर हटा दें, जिससे गर्मी आसानी से बाहर निकल सके और फोन का टेम्प्रेजर कंट्रोल में रहे।

ज्यादा गर्म माहौल में गेम न खेलें

अगर आप ज्यादा देर तक गेमिंग करते हैं, खासकर गर्म जगहों पर, तो आपका फोन तेजी से गर्म हो सकता है। इससे न सिर्फ फोन की की लाइफ कम होती है बल्कि परफॉर्मेंस भी खराब होती है। गेम खेलने के लिए हमेशा ठंडी और AC वाली जगह ही चुनें।

स्क्रीन ब्राइटनेस को कंट्रोल करें

कई नए स्मार्टफोन की ब्राइटनेस काफी ज्यादा होती है, जिससे फोन जल्दी गर्म हो सकता है। अगर आपका फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो उसकी ब्राइटनेस को मैन्युअली कम कर दें।

जीपीएस कम यूज करें

अगर आप कार में GPS का यूज कर रहे हैं, तो फोन को AC Vent के पास रखें या धूप से बचाएं। बाइक चलाते समय भी फोन को पॉकेट में न रखें, बल्कि Bag में रखें। इससे फोन का तापमान कंट्रोल में रहेगा।

फोन को थोड़ा आराम दें

अगर आपका फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है और हैंग हो रहा है, तो उसे कुछ देर के लिए यूज न करें। ऐसा करने से फोन का तापमान नॉर्मल हो जाएगा।

ऑफिशियल चार्जर यूज करें

अलग-अलग चार्जर से फोन चार्ज करने से फोन ज्यादा गर्म हो सकता है। हमेशा अपने फोन के साथ आने वाले ऑफिशियल चार्जर का ही इस्तेमाल करें।

बेकार की ऐप्स को बंद करें

फोन के बैकग्राउंड में चल रही ऐप्स भी इसे गर्म कर सकती हैं। अगर आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं है, तो उसे बंद कर दें या उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दें।