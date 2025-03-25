आपका Aadhaar Card बन सकता है आपके लिए खतरा! तुरंत करें ये जरूरी काम

आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय नागरिक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स बन चुका है। यह 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, जो आपकी पहचान को प्रूफ करता है। चाहे आपको सफर करना हो, एडमिशन लेना हो या फिर बैंक अकाउंट खोलना हो, आधार कार्ड की जरूरत लगभग हर जगह पड़ती है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए यह जरूरी है, यहां तक कि बच्चों के लिए भी (Blue Aadhaar Card) यानी बाल आधार कार्ड जारी किया जाता है।

क्या है आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल का खतरा?

हालांकि आधार कार्ड की मदद से कई काम आसान हो गए हैं। लेकिन, इसका गलत इस्तेमाल आपकी पर्सनल डिटेल्स और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर अपने आधार की एक्टिविटी चेक करते रहें। UIDAI (Unique Identification Authority of India) द्वारा (MyAadhaar Portal) पर 'Authentication History' फीचर के जरिये आप अपने आधार एक्टिविटी को देख सकते हैं कि कहीं आपके आधार का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा।

आधार कार्ड की एक्टिविटी कैसे चेक करें? (How to check Aadhaar card activity?)

स्टेप 1: सबसे पहले MyAadhaar Portal पर जाएं।

स्टेप 2: अब आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 3: इसके बाद OTP से वेरिफिकेशन करें।

स्टेप 4: अब Authentication History सेक्शन में जाकर उस टेन्योर को सेलेक्ट करें, जिसकी जानकारी चाहिए।

स्टेप 5: अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटी दिखे, तो तुरंत रिपोर्ट करें।

गलत एक्टिविटी को रिपोर्ट कैसे करें? (How to report Aadhaar activity?)

अगर आपको लगे कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो आप UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप help@uidai.gov.in पर ईमेल करके शिकायत कर सकते हैं।

आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करें

UIDAI की सुविधा के अनुसार आप अपने Aadhaar Biometrics को लॉक कर सकते हैं। यह आपके आधार नंबर के गलत इस्तेमाल को रोकता है और कोई भी बिना परमिशन आपके बायोमेट्रिक्स का यूज नहीं कर सकता।

कैसे करें आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक ? (How to lock Aadhaar biometrics?)

स्टेप 1: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: इसमें Lock/Unlock Biometrics सेक्शन को चुनें।

स्टेप 3: अब अपना Virtual ID - VID, नाम, पिन कोड और कैप्चा डालें।

स्टेप 4: इसके बाद OTP से वेरिफाई करें।

आधार डिटेल्स को अपडेट रखना क्यों है जरूरी?

UIDAI समय-समय पर अपनी जानकारी को अपडेट करने की सलाह देता है। फोन नंबर, पता और बायोमेट्रिक्स को हमेशा अपडेट रखें, ताकि किसी भी प्रकार की अनजान गतिविधियों से बचा जा सके। अगर आपने पिछले 10 साल से अपनी जानकारी अपडेट नहीं की है, तो जल्द से जल्द इसे अपडेट कर लें।