TVS Sport: Affordable Mileage Bike के साथ शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस

अगर आप डेली घर से ऑफिस जाने के लिए एक सस्ती और बेहतर माइलेज वाली बाइक (Affordable Mileage Bike) की तलाश में हैं, तो TVS Sport आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। भारतीय बाजार में TVS Sport Bike की डिमांड काफी अच्छी है, क्योंकि यह कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स और माइलेज देती है।

advertisement

TVS Sport Bike की कीमत और वेरिएंट्स (TVS Sport Bike Price)

TVS Sport बाइक भारतीय बाजार में दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसका बेस वेरिएंट 'स्पोर्ट सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील्स' दिल्ली में ऑन-रोड कीमत लगभग 72,000 रुपये है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 'स्पोर्ट सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील' की ऑन-रोड कीमत करीब 86,000 रुपये तक जाती है।

डाउन पेमेंट और EMI का कैलकुलेशन (TVS Sport Bike EMI Calculation)

अगर आप इस बाइक का बेस वेरिएंट सिर्फ 10,000 रुपये की डाउन पेमेंट (TVS Sport Bike on Down Payment) पर खरीदना चाहते हैं, तो बाकी 62,000 रुपये का लोन लेना होगा। यह लोन आपको 9.7 फीसदी की ब्याज दर पर मिल सकता है। इस लोन को 3 साल तक चुकाने के लिए हर महीने लगभग 2,000 रुपये की EMI देनी होगी। हालांकि, यह ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है।

माइलेज और परफॉर्मेंस (TVS Sport Bike Mileage and Performance)

TVS Sport का माइलेज इसे और भी खास बनाता है। कंपनी के मुताबिक, यह बाइक 70 kmpl से ज्यादा का माइलेज देती है। इसमें टेलिस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। बाइक की टॉप स्पीड 90 kmph से ज्यादा है, जो इसे अपने सेगमेंट में खास बनाती है।

TVS Sport दे रहा है इन्हें टक्कर

बाजार में TVS Sport का मुकाबला Hero HF 100, Honda CD 110 Dream और Bajaj CT 110X से है। इनमें से Hero HF 100 में 97.6 cc का इंजन मिलता है, जिसे कंपनी ने हाल ही में अपडेट किया है।