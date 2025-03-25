IndusInd Bank Share Price: फिर धड़ाम! आज 5% गिरा भाव - 28 मार्च है बड़ा दिन? पूरी डिटेल यहां

IndusInd Bank Share Price: मंगलवार के कारोबार में इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शेयरों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई। ऐसी खबरें हैं कि इंडसइंड बैंक का एक्सटर्नल ऑडिटर PwC, बैंक के बोर्ड को 28 मार्च तक एक रिपोर्ट सौंपने वाली है जिसमें डेरिवेटिव अकाउंटिंग में 2,100 करोड़ रुपये की गड़बड़ियों का डिटेल होगा।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस डिटेल रिपोर्ट में बैंक को हुए वास्तविक घाटे की रूपरेखा तैयार करने, विभिन्न स्तरों पर खामियों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने की उम्मीद है।

इंडसइंड बैंक ने 10 मार्च को यह बताया था कि उसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ियों के कारण उसके नेटवर्थ में लगभग 2.35% की कमी आ सकती है,

इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने अकाउंटिंग लैप्स की फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए ग्रांट थॉर्नटन (Grant Thornton) को भी नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ने इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट और बोर्ड को 31 मार्च को समाप्त होने वाली चालू तिमाही के भीतर जरूरी सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया था।

मूडीज कर सकता है डाउनग्रोड

इंडसइंड बैंक द्वारा गड़बड़ियों के खुलासे के बाद, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इंडसइंड बैंक के बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट को संभावित डाउनग्रेड के लिए रिव्यू के अंतर्गत रखा है।

मूडीज ने बैंक के Ba1 बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट और एडजस्टेड BCA को रिव्यू के अंदर रखा है, और संबंधित संस्थाओं से किसी भी संभावित समर्थन को ध्यान में रखे बिना बैंक की स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति पर विचार किया है।

IndusInd Bank Share Price

आज एनएसई पर स्टॉक 5.12% या 34.30 रुपये गिरकर 635.15 अंक पर रहा तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.76% या 31.85 रुपये टूटकर 637.30 रुपये पर रहा।

IndusInd Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 55 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 57 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 30 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि शेयर पिछले 5 साल में 111 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

