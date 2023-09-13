RR Kabel Limited का IPO 13 सितंबर से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो रहा है। आरआर केबल लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹983-₹1035 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 14 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹1035 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,490 इन्वेस्ट करने होंगे।

रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 15 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। आरआर केबल लिमिटेड इस IPO के जरिए ₹1,964.01 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹180.00 करोड़ के 1,739,130 फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। इसके साथ ही ₹1,784.01 करोड़ के 17,236,808 शेयर कंपनी के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 13 सितंबर से 15 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। 26 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।

वहीं इस IPO के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 182 शेयरों के लिए अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹188,370 खर्च करने होंगे। आरआर केबल वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जून तिमाही में वायर और केबल सेंगमेंट में कंपनी की 71% हिस्सेदारी थी। इसके साथ ही कंपनी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बनाती है, जिसमें पंखे, लाइट, स्विच सहित अन्य इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट शामिल हैं।

