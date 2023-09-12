RIL रिटेल में KKR ने 2,070 करोड़ रुपये में खरीदी हिस्सेदारी

scorecardresearch
इससे पहले, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से आरआईएल शाखा में 8,278 करोड़ रुपये का निवेश किया था। उस निवेश में आरआरवीएल का प्री-मनी इक्विटी मूल्य 8.278 लाख करोड़ रुपये था। क्यूआईए का निवेश 0.99 प्रतिशत है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 12, 2023 09:53 IST
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर सोमवार सुबह फोकस में हैं, जब रिटेल शाखा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने कहा कि वैश्विक निवेश फर्म केकेआर, ने 8.361 रुपये के प्री-मनी इक्विटी मूल्य पर 2,069.50 करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है।आरआरवीएल में केकेआऱ की कुल इक्विटी हिस्सेदारी 1.42 प्रतिशत हो जाएगी।

इससे पहले, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से आरआईएल शाखा में 8,278 करोड़ रुपये का निवेश किया था। उस निवेश में आरआरवीएल का प्री-मनी इक्विटी मूल्य 8.278 लाख करोड़ रुपये था। क्यूआईए का निवेश  0.99 प्रतिशत है। 

रिटेल व्यवसाय में, रिलायंस रिटेल ने FY23 में 1.8 मिलियन टन से अधिक किराना सामान बेचा। कंपनी ने FY23 में कैम्पा कोला लॉन्च किया - रिलायंस रिटेल इसे भारत में और आगे बढ़ा रहा है और इसे एशियाई और अफ्रीकी बाजारों में विस्तारित करेगा। नोमुरा इंडिया ने बताया कि व्हाट्सएप पर JioMart के लॉन्च से FY22 में लॉन्च के बाद से प्लेटफॉर्म पर JioMart ग्राहकों की संख्या में 9 गुना की तेज वृद्धि हुई है।

Sep 12, 2023