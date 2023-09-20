RR Kabel IPO Listing: कंपनी के शेयर 14% प्रीमियम पर लिस्ट

#RR Kabel के शेयरों ने बुधवार को दलाल स्ट्रीट पर मजबूत शुरुआत की। कंपनी के शेयर 14% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए। अपनी लिस्टिंग से एक दिन पहले, आरआर काबेल ग्रे मार्केट में 95-100 रुपये के प्रीमियम पर चल रहा था, जो इसके दिए गए इश्यू प्राइस पर 10% तक की हल्की लिस्टिंग पॉप का संकेत दे रहा था। आरआर काबेल की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच बोली के लिए खुली थी। कंपनी ने प्राथमिक बाजारों से कुल 1,964 करोड़ रुपये जुटाए क्योंकि उसने 983-1,035 रुपये के निर्धारित मूल्य बैंड में अपने शेयर पेश किए थे। निवेशक न्यूनतम 14 शेयरों और उसके गुणकों की बोली लगा सकते हैं।

advertisement

Also Read: Signature Global Limited का खुला IPO, 22 September कर सकेंगे आवेदन

एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया इस इश्यू के प्रमुख प्रबंधक थे, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार था। अधिकांश ब्रोकरों ने बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के दौरान इस मुद्दे को 'सदस्यता लें' टैग के साथ रेटिंग दी थी।