RPower के शेयर 14% नीचे, कंपनी ने रिलायंस होम फाइनेंस पर सेबी के आदेश पर सफाई दी

शेयर में 5 प्रतिशत की और गिरावट आई और यह 32.73 रुपये की निचली सर्किट सीमा पर पहुंच गया। इस कीमत पर, यह अपने हाल के एक साल के उच्चतम मूल्य 38.07 रुपये से 14.03 प्रतिशत नीचे आ चुका है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2024 15:38 IST
सोमवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई। शेयर में 5 प्रतिशत की और गिरावट आई और यह 32.73 रुपये की निचली सर्किट सीमा पर पहुंच गया। इस कीमत पर, यह अपने हाल के एक साल के उच्चतम मूल्य 38.07 रुपये से 14.03 प्रतिशत नीचे आ चुका है। 

सेबी ने उद्योगपति अनिल डी अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के हेर फेर के कारण शेयर बाजार   से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। काउंटर 5-दिन और 10-दिन के सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) से कम पर कारोबार कर रहा था, लेकिन 20-दिन, 30-, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के एसएमए से अधिक पर कारोबार कर रहा था। स्टॉक का 14-दिन का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 52.99 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।

बीएसई के अनुसार, कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 203.03 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 1.47 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 0.17 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 0.73 रहा।

कंपनी ने कहा कि आय में सुधार के कारण जून 2024 तिमाही (Q1 FY25) के दौरान उसका समेकित शुद्ध घाटा कम होकर 97.85 करोड़ रुपये रह गया। इसने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून अवधि में 296.31 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। इसने अपनी कुल आय को एक साल पहले की अवधि के 1,951.23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,069.18 करोड़ रुपये कर दिया।

जून 2024 तक, प्रमोटरों के पास फर्म में 23.24 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
