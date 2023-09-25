Religare Ent Share: बर्मन फैमिली ने खरीदा हिस्सा, हिस्सेदारी बढ़कर 26% हुई

Religare Enterprises में डाबर के प्रमोटर्स बर्मन फैमिली अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। Burman Family ने ओपन मार्केट से कंपनी 5.27 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद खरीदी है। इस खरीदारी के बाद बर्मन फैमिली की हिस्सेदारी 26% हो जाएगी। बर्मन फैमिली कंपनी में 5.27 फीसदी हिस्सेदारी 235 रुपये के भाव पर खरीद रही है। कंपनी इसके लिए ओपन ऑफर भी लाएगी।

बर्मन परिवार की रैलिगेयर में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और अपनी सहयोगी सब्सियडियरी एम.बी. के माध्यम से 21% हिस्सेदारी है।

( खबर को अपडेट किया जा रहा है )