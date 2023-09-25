scorecardresearch
Religare Ent Share: बर्मन फैमिली ने खरीदा हिस्सा, हिस्सेदारी बढ़कर 26% हुई

बर्मन परिवार की रैलिगेयर में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और अपनी सहयोगी सब्सियडियरी एम.बी. के माध्यम से 21% हिस्सेदारी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 25, 2023 09:23 IST
Religare Enterprises में डाबर के प्रमोटर्स बर्मन फैमिली अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है
Religare Enterprises में डाबर के प्रमोटर्स बर्मन फैमिली अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। Burman Family ने ओपन मार्केट से कंपनी 5.27 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद खरीदी है। इस खरीदारी के बाद बर्मन फैमिली की हिस्सेदारी 26% हो जाएगी। बर्मन फैमिली कंपनी में 5.27  फीसदी हिस्सेदारी 235 रुपये के भाव पर खरीद रही है। कंपनी इसके लिए ओपन ऑफर भी लाएगी।

( खबर को अपडेट किया जा रहा है )

Religare Enterprises के शेयर 
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 25, 2023