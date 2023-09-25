Stocks to Watch:आज किन शेयरो पर रहेगी नजर

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए जानते है आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है।

Delta Corp: कंपनी को तगड़ा झटका मिलते हुए 16,822 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। ये नोटिस 2017 से 2022 के बीच की अवधि के लिए मिला है। कंपनी के लिए 11,140 करोड़ रुपए और 3 सब्सिडियरी को 5,682 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा है कि टैक्स नोटिस पर वो कानूनी मदद लेगी।

advertisement

Also Read: Zerodha: Nithin Kamath ने बताया कि कैसे Zerodha ने बनाए अपने एक करोड़ ग्राहक

कंपनी को तगड़ा झटका मिलते हुए 16,822 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है

Bajaj Finance: 5 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में कंपनी फंड जुटाने पर विचार करेगी। संभावित तौर पर ये फंड QIP, प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए जुटाया जा सकता है।

5 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में कंपनी फंड जुटाने पर विचार करेगी

RIL: कंपनी कोएलिसम एशिया होल्डिंग्स से 2069.5 करोड़ रुपए की सब्सक्रिप्शन रकम मिली है। कोएलिसम एशिया होल्डिंग्स को 1.71 करोड़ शेयर जारी किए हैं।

कंपनी कोएलिसम एशिया होल्डिंग्स से 2069.5 करोड़ रुपए की सब्सक्रिप्शन रकम मिली है

ICICI Lombard: बोर्ड ने संजीव मंत्री को 5 साल के लिए MD & CEO नियुक्त किया है जोकि 1 दिसंबर 2023 से लागू होगी। साल 2003 से ICICI ग्रुप से जुड़ने वाले संजीव मंत्री बैंक में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में काम किया है। बोर्ड ने संजीव मंत्री को 5 साल के लिए MD & CEO नियुक्त किया है

Strides Pharma: कंपनी की सब्सिडियरी को इकोसापेंट इथाइल कैप्सूल को मंजूरी मिली है। इस दवा का इस्तेमाल दिल का दौरा पड़ने पर इस्तेमाल होता है।इकोसापेंट इथाइल दवा का मार्केट साइज 130 करोड़ डॉलर है।

कंपनी की सब्सिडियरी को इकोसापेंट इथाइल कैप्सूल को मंजूरी मिली है

Shree Renuka Sugars: कंपनी के बोर्ड ने अनामिका शुगर को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। संभावित तौर पर ये डील 236 करोड़ रुपए की हो सकती है। फ्रेफरेंशियल शेयर जारी कर ये कंपनी 110 करोड़ रुपए जुटाएगी। NCDs और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ये कंपनी 285 करोड़ रुपए जुटाएगी।

कंपनी के बोर्ड ने अनामिका शुगर को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है

Deep Industries: ये कंपनी फंड जुटाने की योजना में है। 285 करोड़ रुपए का ये फंड NCDs और प्राइवेट प्लेमेंट के जरिए उठा सकती है।

ये कंपनी फंड जुटाने की योजना में है

IRCON: इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत श्रीलंका रेलवे के साथ करार किया है। ये करार 122 करोड़ रुपए का है।

advertisement

इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत श्रीलंका रेलवे के साथ करार किया है

SJVN: बोर्ड ने NJHPS के कमाई की आंशिक मोनेटाइजेशन की मंजूरी दी है।

बोर्ड ने NJHPS के कमाई की आंशिक मोनेटाइजेशन की मंजूरी दी है

JSW Steel: नेशनल स्टील होल्डिंग लिमिटेड (NSHL) की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए टर्मिनेशन करार किया है।

नेशनल स्टील होल्डिंग लिमिटेड की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए टर्मिनेशन करार किया है

Apollo Tyres: Limda की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक बार फिर से शुरू हो चुका है।

Limda की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक बार फिर से शुरू हो चुका है

Lemon Tree Hotels: मैक्लौड़ंगज में फ्रेंचाईजी प्रॉपर्टी शुरू किया है। इस ग्रुप की हिमाचल प्रदेश में ये तीसरी प्रॉपर्टी है।

मैक्लौड़ंगज में फ्रेंचाईजी प्रॉपर्टी शुरू किया है

Karnataka Bank: बैंक 1,500 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगा। इसमें से करीब 800 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल बेसिस पर जुटाया जाएगा।

advertisement