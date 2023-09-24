Zerodha: Nithin Kamath ने बताया कि कैसे Zerodha ने बनाए अपने एक करोड़ ग्राहक
कंपनी लगभग 1,100 की टीम के साथ 1.3 करोड़ से अधिक ग्राहकों को समर्थन देने का दावा कर सकती है। कामथ ने आगे लिखा, "2017 के अंत में हमारी टीम में 900 और ~5lk ग्राहक थे। आज, हमारी टीम में 1100 के साथ 1.3 करोड़ ग्राहक हैं।
Zerodha के Nithin Kamath ने शनिवार को एक्स पर कई ट्वीट किए। इस ट्वीट में कामथ ने लिखा कैसे ईकेवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर की वजह से वो तेजी से ग्राहकों तक पहुंचे। कामथ ने एक पोस्ट में कहा कि कंपनी ने 6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपने पहले 60,000 ग्राहकों को हासिल किया है, इस प्रक्रिया में जटिल कागजी कार्रवाई और लंबी प्रतीक्षा अवधि शामिल थी। लेकिन अगले 6 सालों में पूरा परिदृश्य बदल गया। कंपनी ने आश्चर्यजनक रूप से 1 करोड़ ग्राहक हासिल कर लिए, वो भी बिना कागज के एक भी टुकड़े के। कामथ ने लिखा "हमें अपने पहले 60 हजार ग्राहकों तक पहुंचने में 6 साल लग गए, जिनमें से प्रत्येक को 40 से अधिक पृष्ठों के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और उन्हें कूरियर करने और कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। हमे 1 करोड़ ग्राहक मिले, इस प्रक्रिया में कागज को पूरी तरह से हटा दिया गया। इसे ईकेवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर (ईसाइन), और डिजिटल दस्तावेज़ (डिजिलॉकर) ने रिप्लेस कर दिया है।
