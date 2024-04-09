scorecardresearch
Reliance के शेयर 2024 में अब तक 14% ऊपर, आगे क्या है टारगेट?

Reliance के शेयर 2024 में अब तक 14% ऊपर, आगे क्या है टारगेट?

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 2,920 रुपये और प्रतिरोध 3,030 रुपये पर होगा। 3,030 रुपये से ऊपर का निर्णायक बंद 3,080 रुपये तक आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज एक महीने के लिए 2,880 रुपये और 3,080 रुपये के बीच होगी।"

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 9, 2024 12:37 IST
RIL के शेयरों में YTD आधार पर 14% से अधिक की तेजी आई है
RIL के शेयरों में YTD आधार पर 14% से अधिक की तेजी आई है

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों में साल-दर-साल (YTD) आधार पर 14% से अधिक की तेजी आई है। बीएसई पर, आज आखिरी बार करीब 16,000 शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 3.33 लाख शेयरों से कम था। काउंटर पर कारोबार 4.86 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 20,04,741.63 करोड़ रुपये हो गया।

ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर

ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर (पीएल) ने कहा, "हमारा अनुमान है कि रिफाइनिंग थ्रूपुट 17.0 एमएमटीपीए होगा। पेट्रोकेमिकल की लाभप्रदता तिमाही दर तिमाही घटेगी। सिंगापुर जीआरएम में वृद्धि के कारण रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि जियो स्थिर प्रदर्शन (तिमाही दर तिमाही 2 प्रतिशत ग्राहक वृद्धि और तिमाही दर तिमाही एआरपीयू स्थिर) दिखाएगा, जबकि खुदरा क्षेत्र की लाभप्रदता मजबूत रहेगी।"

पीएल

पीएल ने आरआईएल की रेटिंग 'संचय' से घटाकर 'होल्ड' कर दी और लक्ष्य मूल्य 2,902 रुपये (पहले 2,912 रुपये) कर दिया, जिसमें स्टैंडअलोन कारोबार का मूल्यांकन वित्त वर्ष 26 ईवी/ईबीआईटीडीए का 7.5 गुना, खुदरा का मूल्यांकन वित्त वर्ष 26 ईवी/ईबीआईटीडीए का 39 गुना और जियो का मूल्यांकन वित्त वर्ष 26 ईवी/ईबीआईटीडीए का 15 गुना किया गया। तकनीकी चार्ट पर, इस शेयर को तत्काल 2,900 रुपये के आसपास समर्थन मिलेगा। तथा, 3,000 रुपये के क्षेत्र में प्रतिरोध देखा जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजू कुथुपालक्कल ने कहा, "समर्थन 2,900 रुपये के स्तर पर होगा। प्रतिरोध 3,020 रुपये के क्षेत्र में होगा। अल्पावधि से मध्यम अवधि में संभावित तेजी के लक्ष्य 3,110 रुपये और 3,260 रुपये के स्तर हैं।"

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक (तकनीकी एवं डेरिवेटिव) ओशो कृष्णन ने कहा, "हालांकि शेयर 3,000 रुपये के स्तर के निकट मजबूत लचीलेपन का सामना कर रहा है और जब तक यह निर्णायक तरीके से इसे पार नहीं कर जाता, तब तक हम समेकन देख सकते हैं। स्तर-विशिष्ट मोर्चे पर, 2,900-2840 रुपये का स्तर तत्काल आधार पर सहारा प्रदान कर सकता है।"
आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 2,920 रुपये और प्रतिरोध 3,030 रुपये पर होगा। 3,030 रुपये से ऊपर का निर्णायक बंद 3,080 रुपये तक आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज एक महीने के लिए 2,880 रुपये और 3,080 रुपये के बीच होगी।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 9, 2024