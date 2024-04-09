Kangana Ranaut ने Share Market पर ये क्या कह दिया?

जब से अभिनेत्री Kangana Ranaut ने चुनाव लड़ने का एलान किया है, तब से उनका कोई न कोई बयान वायरल हो रहा है। पीछे उन्होंने एक इंटरव्यू में देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बॉस को बताया। उनका ये बयान बहुत वायरल हुआ। जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला PM बताने वाली कंगना रनौत पर नेताजी के पोते चंद्र बोस ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने नेताजी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर शेयर मार्केट पर बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर अपनी बात रखी है। जिस तरह शेयर मार्केट हर दिन हाई लगा रहा है। मंगलवार को भी शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, जिसके दम पर, सेंसेक्स पहली बार 75000 के पार पहुंचा तो वहीं निफ्टी ने भी 22,755 का नया रिकॉर्ड बनाया।

advertisement

Also Read: Prashant Kishore Prediction About BJP: तेलंगाना और उड़ीसा में होगा खेला !

सोमवार को BSE में तेजी

कल हमने आपको बताया था कि सोमवार को BSE में तेजी के माहौल के बीच सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण यानि की मार्केट कैप अब तक के रिकॉर्ड लेवल 400लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ये भी पहला मौका है जब BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट-कैप 400 लाख करोड़ रुपये के पार बंद है। चुनाव के बीच शेयर बाजार के इन आंकड़ों पर अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत का रिएक्‍शन आया। उन्‍होंने इसे ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही कांग्रेस के वक्‍त से तुलना कर पूरी हिस्ट्री लिख डाली।

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर कंगना रनौत ने लिखा-

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर कंगना रनौत ने लिखा- 'भारत के इतिहास में पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध सभी फर्मों का कुल मार्केट कैप 400 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ये एक दशक के भीतर चौगुने यानि चार गुना की बढ़ोतरी है। कंगना ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये मार्केट कैप सिर्फ एक दशक में 300 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। इसका श्रेय PM Modi के नेतृत्व में मौजूदा सरकार को जाता है।उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2014 में कांग्रेस सरकार के दौरान (BSE) का मार्केट कैप 100 लाख करोड़ रुपये था औप अप्रैल 2024 में मोदी सरकार के दौरान 400 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। सिर्फ एक दशक में 300 लाख करोड़ रुपये हुआ है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में अटूट विश्वास दिखा रहे हैं। जिसके बाद ये भी ट्वीट काफी वायरल हो गया है। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत ने भारतीय शेयर के नए कीर्तिमान बनाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और तो और मंगलवार को भी बाजार ने नया कीर्तिमान बनाया।